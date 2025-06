Grand Theft Auto 6 continua a far parlare di sé, e questa volta al centro dell’attenzione ci sono nuove indiscrezioni che promettono oltre 700 edifici esplorabili, tra cui negozi, centri commerciali e grattacieli dotati di ascensori funzionanti.

Il leak arriva da una fonte che in passato ha anticipato correttamente dettagli importanti, come i cognomi dei protagonisti Lucia e Jason prima del secondo trailer ufficiale.

Secondo quanto riportato, il sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) offrirà una struttura narrativa suddivisa in cinque capitoli, con la possibilità di esplorare liberamente il mondo di gioco scegliendo tra Lucia, Jason o entrambi i personaggi contemporaneamente.

Il realismo sarà portato a un nuovo livello anche grazie al sistema di inventario: la ruota delle armi sarà simile a quella vista in Red Dead Redemption 2, con un numero limitato di armi trasportabili e l’obbligo di riporle nei veicoli. A tornare, secondo il leak, ci sarebbero anche meccaniche di peso corporeo e stili di combattimento personalizzati, proprio come accadeva in GTA: San Andreas.

Non è un caso che tutto ciò avvenga in un titolo il cui costo di sviluppo ha superato ufficialmente il miliardo di dollari, secondo quanto confermato da Rockstar. L’ambizione è chiara: GTA 6 vuole diventare il videogioco più grande e complesso mai realizzato, superando ogni standard precedente degli open-world. Sperando che i preorder prendano il via presto, ovviamente.

Se anche solo la metà di queste anticipazioni verranno confermate, GTA 6 rischia davvero di cambiare per sempre le regole del genere sandbox. Gli edifici esplorabili, richiesti a gran voce dai fan fin dai tempi di Vice City, potrebbero finalmente diventare realtà su larga scala, regalando un’immersione mai vista prima.

La presenza di ascensori nei grattacieli e l’integrazione con un mondo vivo e interattivo rendono chiaro che Rockstar punta in alto. Ora non resta che vedere se tutte queste promesse riusciranno a tradursi in un’esperienza davvero rivoluzionaria.