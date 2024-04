GTA 6 incontra The Getaway in un nuovo open-world londinese

GTA 6 si farà attendere ancora per qualche mese, sebbene nel mentre vi sono altri giochi sulla falsariga da tenere d'occhio.

Dopo Grand Theft Auto V (e che trovate su Amazon), in effetti è difficile trovare un gioco che anche solo gli si avvicini.

Advertisement

Ad esempio mesi fa vi abbiamo fatto vedere un gioco che imita GTA, ma dalla parte della polizia.

Ora, come riportato anche da GamingBible, c'è un gioco su Kickstarter che è come se Grand Theft Auto fosse ambientato nella Londra "Endz", e a quanto pare non sembra per niente male.

Si chiama ENDS, e pare essere un gioco d'azione e avventura che, se il Kickstarter andrà come previsto, uscirà su piattaforme come Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.

Prendendo un estratto dalla descrizione del gioco, si legge: «Non tutti nascono speciali. Alcuni nascono con un cucchiaio d'argento, sono destinati a grandi case, belle auto e un'eredità. Ma per coloro che sono nati normali, anche sopravvivere è una lotta».

Gli screen e i filmati di gioco hanno un aspetto eccezionale e ci fanno chiedere perché non ci sia mai stato un vero gioco poliziesco open-world ambientato nella Londra dai tempi di The Getaway uscito su PS2 (sì, anche Watch Dogs: Legion ci si avvicina).

Finora il gioco ha raccolto oltre 10mila sterline attraverso le donazioni ed è sulla buona strada per raccoglierne ancora di più nel corso dell'anno (se volete contribuire cliccate qui).

Ci sono diversi livelli di contribuzione, ognuno dei quali contiene vantaggi e ricompense che dipendono dall'entità della donazione, tra cui copie fisiche del gioco e la possibilità di incontrare gli sviluppatori di persona.

ENDS è sicuramente un gioco da tenere d'occhio e, anche se probabilmente non uscirà prima di GTA 6 a causa di un team decisamente più piccolo di quello di Rockstar Games.

Restando in tema di imitazioni, i fan di GTA dovrebbero provare gratis questo gioco per Steam con una valutazione davvero molto positiva.

Parlando invece del "vero" prossimo Grand Theft Auto, un attore americano potrebbe essere la voce di Jason, uno dei due protagonisti del gioco.