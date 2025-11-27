Grand Theft Auto 6 è di nuovo in ritardo, e ogni volta che la data di uscita scivola più avanti, la sete di informazioni della community cresce a livelli quasi patologici. L’ultimo rinvio ha spostato il debutto a circa un anno da oggi, e stavolta senza un nuovo trailer, senza un aggiornamento, senza nemmeno una minuscola briciola da parte di Rockstar. Il risultato è stato inevitabile: nel vuoto informativo, qualcuno ha deciso di riempire il silenzio con un falso clamoroso. E, come spesso accade nel 2025, quel falso è stato generato attraverso l’intelligenza artificiale.

Come riportato da IGN, l’account ZapActu GTA6 su Twitter ha condiviso un brevissimo video apparentemente tratto da GTA 6. Pochi secondi, Lucia sotto la pioggia, una qualità sorprendente. Ma non era reale. Era un video creato interamente dall’IA. Una nota pubblica lo indicava chiaramente, eppure questo non ha fermato il fenomeno virale: quasi 8 milioni di visualizzazioni in un giorno, con migliaia di utenti convinti di trovarsi davanti a un leak autentico.

L’ondata di rabbia del fandom non si è fatta attendere. Nella Discord community dell’account è esplosa la frustrazione di chi, da mesi, vive in attesa spasmodica di qualsiasi notizia ufficiale. Nel giro di poche ore, il creatore del video ha cancellato il post, l’account e pubblicato una dichiarazione: era tutto un esperimento. Nessuna informazione trapelata, nessun insider. Solo una dimostrazione — fin troppo efficace — di quanto sia semplice nel 2025 ingannare gli utenti con contenuti IA.

“Non ho alcuna informazione reale su GTA 6. Tutto ciò che avete visto è stato interamente generato dall’IA”, ha spiegato ZapActu. “L’obiettivo era mostrare quanto sia facile ingannare le persone con finti leak”. In una successiva dichiarazione a IGN, ha aggiunto che il video serviva a osservare le reazioni e a evidenziare quanto la linea tra realtà e contenuto sintetico sia ormai sottilissima.

Il punto, tuttavia, è un altro: forse ZapActu non aveva messo in conto quanto sia diventata fragile, affamata e al limite la community di GTA 6. Quando un’industria intera si muove attorno a una singola uscita, e quando i fan aspettano da oltre una decade, basta un frammento — anche falso — per incendiare la rete. E questa vicenda lo dimostra, una volta di più.