GTA 5 tornerà presto gratis su Xbox Game Pass, a quanto pare

Xbox Game Pass sembra pronto ad accogliere nuovamente sul catalogo di giochi gratis GTA 5, a giudicare dalle ultime indiscrezioni emerse online in queste ore.

Nelle scorse giornate vi avevamo già segnalato aggiornamenti sospetti che anticipavano il ritorno del quinto capitolo sul servizio in abbonamento: ricorderete infatti che è stato reso disponibile diverse volte nel corso degli ultimi anni, pur rimanendo solo per pochi mesi.

Adesso la conferma ufficiale sarebbe arrivata da Rockstar Games stessa, seppur in modo insolito: secondo quanto riportato da Pure Xbox, l'annuncio sarebbe arrivato a sorpresa all'interno di un comunicato legato al prossimo update di GTA Online, ma inviato solo ad alcuni profili dedicati alla community e a influencer.

Nello specifico, una frase menzionerebbe che GTA 5 e GTA Online sarebbero in arrivo su Xbox Game Pass sia su PC che su console a partire da questo mese, oltre che in versione Cloud per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

L'offerta non includerebbe ovviamente l'abbonamento GTA+, che andrebbe acquistato separatamente per accedere ai numerosi vantaggi aggiuntivi proposti da Rockstar Games.

Purtroppo non è stata svelata una data più precisa, ma sarebbe arrivata la conferma che entro la fine di aprile GTA 5 verrà reso nuovamente disponibile gratis: nel caso l'indiscrezione fosse veritiera, dovremmo attenderci il suo arrivo nella seconda metà del mese.

Xbox Game Pass ha infatti pubblicato nelle scorse ore la prima ondata di giochi gratis in arrivo, senza segnalare in alcun modo il quinto capitolo della saga open world: probabile dunque che l'annuncio sia stato conservato per la fase finale del mese.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo: nel frattempo, potete iniziare a incrociare le dita con fiducia.

Colgo l'occasione per ricordarvi anche che sono stati confermati i titoli pronti a lasciare il servizio in abbonamento: vi consiglio di controllare la lista completa.