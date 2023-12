GTA 5, c'è una missione che i fan pensano sia la peggiore della serie

In attesa di mettere le mani su GTA 6, sembra proprio che i fan non abbiano ancora tolto gli occhi di dosso dallo storico GTA 5, a ben 10 anni dall'uscita.

Il quinto capitolo della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è infatti un cult amato da migliaia giocatori in tutto il mondo.

Del resto, Grand Theft Auto V continua a vendere incredibilmente bene, a conferma di quanto appena scritto.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra però che una missione del gioco sia la più odiata di sempre, per quanto riguarda la serie di GTA: parliamo della cosiddetta missione yoga.

La missione "Qualcuno ha detto yoga?" fa parte della categoria "Missioni principali" di GTA V e può essere affrontata con Michael dirigendovi presso la sua villa.

Saremo chiamati a tenere le levette del controller in determinate direzioni per far assumere al personaggio le posizioni corrette.

Un giocatore ha sottolineato come nemmeno a Ned Luke, l'attore che interpreta Michael, sia piaciuta la missione.

Un altro ha aggiunto che «la maggior parte delle missioni che coinvolgono la famiglia di Michael sono strazianti, ma almeno questa non è lunga come 'Sopralluogo al porto'».

Infine, un giocatore ha dichiarato: «Yoga, Supply Lines, OG Loc, New Model Army e Flight School mi fanno venire attacchi di rabbia».

Per la maggior parte dei fan la missione yoga è inutile e noiosa, oltre a essere una delle cose peggiori che Rockstar Games abbia mai fatto.

Questa diventa un contenuto secondario più avanti nel gioco, ma per progredire nella storia principale è necessario obbligatoriamente fare un po' di yoga.

Lasciando da parte questa sgradevole missione, un momento particolarmente toccante di Grand Theft Auto V è stato scoperto a distanza di anni dall'uscita del gioco nei negozi.

Infine, continuano a circolare voci circa la partecipazione di Ned Luke, alias Michael De Santa, in GTA 6.