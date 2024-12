Gran Turismo 7 SCONTATO del 43%: un'occasione unica per gli appassionati di motori e velocità!

Se siete appassionati di simulazioni di guida e cercate un’esperienza coinvolgente, dovreste dare un’occhiata a questa offerta su Amazon. Gran Turismo 7 per PlayStation 5 è disponibile a soli 39,99€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo consigliato di 69,90€. Un’opportunità imperdibile per gli amanti delle corse automobilistiche e della perfezione tecnica.

Gran Turismo 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Gran Turismo 7 (qui trovate la nostra recensione completa) è il titolo ideale per chi cerca realismo e adrenalina nel mondo delle simulazioni automobilistiche. Con una selezione di oltre 420 auto, tra modelli storici e supercar moderne, ogni vettura è ricreata con cura maniacale nei dettagli. I giocatori possono cimentarsi su più di 90 tracciati, che includono percorsi iconici e circuiti con condizioni climatiche dinamiche che influenzano la guida.

La modalità GT Simulation permette di acquistare, personalizzare e gareggiare con le auto, offrendo un’esperienza immersiva nella campagna per giocatore singolo. Gli appassionati della competizione online troveranno nella modalità Sport il luogo perfetto per sfidare altri giocatori e mettere alla prova le proprie abilità.

Grazie alla potenza della PlayStation 5, Gran Turismo 7 sfrutta appieno la grafica in 4K con HDR, offrendo una resa visiva straordinaria. Inoltre, il supporto per il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller DualSense garantisce un’esperienza di gioco altamente immersiva, facendovi sentire ogni curva e accelerazione come nella realtà.

Attualmente disponibile a soli 39,99€, Gran Turismo 7 rappresenta un’occasione unica per tutti i fan delle corse automobilistiche. La combinazione di grafica mozzafiato, gameplay realistico e un prezzo così vantaggioso lo rende un acquisto obbligato per chi possiede una PS5.

Vedi offerta su Amazon