Gran Turismo 7, l'aggiornamento 1.56 è davvero ricco

L'aggiornamento 1.56 di Gran Turismo 7 è disponibile da mercoledì 26 febbraio alle 7.00 ora italiana.

L'update introduce nel gioco (che trovate su Amazon) tre nuove auto, un nuovo colore per un modello esistente, eventi aggiuntivi e migliorie all'intelligenza artificiale Gran Turismo Sophy.

Questo aggiornamento - già anticipato giorni fa - rappresenta un'importante espansione dei contenuti per il popolare simulatore di guida di Polyphony Digital.

Le tre nuove vetture aggiunte sono la BMW Z4 3.0i del 2003, la Mercedes-Benz Unimog Type 411 del 1962 e la Peugeot 205 GTI del 1988, che ampliano ulteriormente il già vasto parco auto del gioco.

La BMW Z4 3.0i è un'elegante roadster con motore sei cilindri in linea, che può essere acquistata nel Brand Central o tra le auto usate. Questo modello, famoso per la sua guida bilanciata e il design raffinato, sarà un'ottima aggiunta per gli appassionati delle sportive cabriolet.

La Mercedes Unimog, invece, è un veicolo commerciale ad alta mobilità, noto per la sua incredibile versatilità e robustezza. Disponibile tra le Legend Cars, questa versione del 1962 si distingue per il suo aspetto iconico e la capacità di affrontare terreni difficili, aggiungendo varietà all'esperienza di guida.

Infine, la Peugeot 205 GTI, acquistabile tra le auto usate, è un'autentica leggenda tra le hot hatch. Amata dagli appassionati di guida sportiva per la sua agilità e il feeling di guida coinvolgente, rappresenta un tuffo nel passato per chi ha vissuto l’epoca d’oro delle compatte ad alte prestazioni.

Oltre alle nuove auto, l'aggiornamento introduce anche un inedito colore base per la Mazda 3 Gr.4, già presente nel gioco. Sono stati inoltre aggiunti nuovi eventi al World Circuits, tra cui gare della Sunday Cup e sfide europee, arricchendo le opportunità di competizione per i giocatori.

Un'importante novità riguarda l'intelligenza artificiale Gran Turismo Sophy, ora disponibile su due nuovi tracciati: l'Autodromo Nazionale di Monza e il circuito stradale Sardegna B.

Questo significa che i giocatori potranno testare le proprie abilità contro un’IA avanzata su percorsi molto diversi tra loro: da un veloce circuito storico come Monza, dove la scia e la gestione della velocità sono fondamentali, a un tracciato più tecnico come Sardegna B, caratterizzato da curve strette e cambi di pendenza.

Infine, nella modalità Scapes è stata introdotta una nuova funzionalità di panning tra le curations in evidenza, permettendo ai giocatori di esplorare e sperimentare nuove possibilità creative per le foto in-game.

Nel complesso, l'aggiornamento 1.56 (così come il primo del 2025) arricchisce notevolmente l'offerta di contenuti di Gran Turismo 7, con nuove auto storiche e moderne, eventi aggiuntivi e miglioramenti all'IA, confermando il supporto costante degli sviluppatori a oltre un anno dal lancio del gioco.