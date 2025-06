Come vi avevamo anticipato nelle scorse giornate sulle nostre pagine, da questo momento è ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7, con 3 nuove auto giocabili e altre piccole novità.

Insieme ai nuovi veicoli da sbloccare potrete infatti portare a termine un nuovo menù extra nel Café e portare a termine nuovi circuiti mondiali, oltre che a mettervi alla prova contro l'IA Sophy in un nuovo tracciato.

L'esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon) torna dunque ad aggiornarsi puntualmente anche questo mese: di seguito vi riportiamo tutte le novità dell'update 1.60, direttamente dal sito ufficiale:

1. Auto

- Sono state aggiunte le seguenti tre vetture:

・Citroën BX 19 TRS '87 (acquistabile presso il concessionario "Auto usate")

・Lancia Delta HF Integrale Rally Car '92 (acquistabile presso il concessionario "Auto leggendarie")

・Peugeot SUV 2008 Allure '21 (acquistabile da "Brand Central") 2. Gran Turismo Sophy

- Gran Turismo Sophy è ora implementata nelle seguenti varianti dei tracciati:

・Alsace - Villaggio Ricordiamo che la modalità Gran Turismo Sophy è disponibile solo nella versione PlayStation®5 di Gran Turismo™ 7. 3. Circuiti mondiali

- I seguenti nuovi eventi sono stati aggiunti a "Circuiti mondiali":

・Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs al contrario

- Coppa amatori

・Colorado Springs - Lago

- Sfida World Rally Gr.B

・Watkins Glen - Circuito corto

- Coppa amatori europee 400 4. Café

- È stato aggiunto il seguente menu extra:

・Menu extra nº 46: "Collezione: Mercedes-Benz" (dal Livello collezionista 50) 5. GT Auto

- Manutenzione e servizio auto

La Sostituzione motore è ora disponibile per le seguenti auto (dal Livello collezionista 50):

・Lexus RC F '14

・Nissan Silvia K's Dia Selection (S13) '90

・Nissan Silvia K's Type S (S14) '94

・Nissan Fairlady Z 300ZX TwinTurbo 2seater (Z32) '89

・Subaru BRZ S '21 6. Scapes

- "Scozia" è stata aggiunta come sezione di Scapes.

L'aggiornamento 1.60 ha regolato anche il sistema ibrido della "Nissan GT-R LM NISMO '15", sistemando allo stesso tempo alcuni bug visivi su alcune auto e un problema che poteva verificarsi su alcuni controller Fanatec dotati di selettore.

La patch di giugno per Gran Turismo 7 è disponibile per il download da questo momento: come sempre, vi consiglio di scaricarla il prima possibile per tornare ad accedere a tutte le funzionalità online e godervi tutte le novità.