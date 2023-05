Gran Turismo 7, disponibile a sorpresa la patch 1.33: ecco cosa cambia

Sony e Polyphony Digital hanno annunciato di aver appena rilasciato a sorpresa l'aggiornamento 1.33 per Gran Turismo 7, che sarà necessario scaricare per poter continuare ad accedere a tutte le funzionalità.

La nuova patch non è particolarmente corposa, dato che si preoccupa principalmente di sistemare un bug emerso con la precedente versione del racing simulativo (lo trovate su Amazon) e non dovrebbe dunque occupare eccessivo spazio in memoria.

Dopo aver aggiornato il titolo alla versione 1.32, pare che sia infatti emerso un problema con la Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023: i punti ottenuti in ranking nel round 1 non venivano infatti mostrati correttamente agli utenti.

Gli sviluppatori hanno assicurato che il problema è stato risolto con il nuovo aggiornamento: sarà possibile vedere il punteggio corretto a partire dal 14 maggio, giornata in cui potrete registrare un nuovo risultato nel round 2.

Polyphony Digital è consapevole che questo bug, pur essendo minore, ha inevitabilmente causato problemi agli utenti più competitivi, motivo per cui si è scusata per i disagi comportati agli utenti.

Questa è l'unica novità che è stata riportata nel changelog ufficiale, che potete visualizzare al seguente indirizzo: di conseguenza, gli utenti non dovrebbero aspettarsi ulteriori modifiche importanti su Gran Turismo 7.

In ogni caso, non possiamo che consigliarvi di procedere con il download della patch 1.33 il prima possibile, dato che in caso contrario non potrete accedere alla maggior parte delle funzionalità del titolo.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 ha ricevuto nelle ultime settimane un riconoscimento importante, grazie a una delle sue collaborazioni più significative: la Ferrari Vision GT ha vinto un premio inedito per un veicolo creato solo per i videogiochi.

Il franchise automobilistico in esclusiva su PlayStation è ormai diventato una delle punte di diamante di casa Sony e sembra pronto a conquistare anche il cinema: recentemente è stato rilasciato anche il trailer ufficiale del film, che sarà disponibile nelle sale italiane dal 20 settembre.