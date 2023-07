Google Pixel 7 al prezzo più basso di sempre per il Prime Day!

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate lo smartphone Google Pixel 7, che potete portarvi a casa a soli 518,89€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente di 543,53€.

Google Pixel 7 si distingue per le sue prestazioni avanzate grazie al processore Google Tensor G2 ed assicura qualità superlative nelle foto e nei video, grazie a tecnologie innovative come Real Tone e Cinematic Blur. La durata della batteria è un altro punto di forza: può estendersi fino a 72 ore con il risparmio energetico estremo.

Le sue funzionalità sono in continuo aggiornamento grazie ai rilasci di Google, arricchendo l'esperienza d'uso con ogni nuovo update. La funzionalità di Traduzione dal vivo permette di tradurre conversazioni, menù e messaggi in 48 lingue diverse in tempo reale.

Lo smartphone Google Pixel 7 presenta un display nitido, con colori luminosi e intensi. Grazie alla sua velocità e reattività, potrai giocare, scorrere le pagine e cambiare app in modo fluido e agevole. La sicurezza è garantita al chip Titan M2 e dalla VPN integrata di Google One, per proteggere le vostre informazioni personali e le attività online.

Vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, termineranno oggi, mercoledì 12 luglio. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.