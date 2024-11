GOG vi regala gratis un manageriale nostalgico, ma avete poche ore

Su GOG è disponibile un nuovo giveaway per i giocatori più nostalgici, che vi permetterà di ottenere gratis e senza alcun obbligo di acquisto uno strategico manageriale dei primi anni 2000.

Si tratta di Diggles: The Myth of Fenrir, un ibrido tra strategico side-scrolling e simulatore manageriale di una colonia, composta appunto da questi simpatici nani chiamati Diggle.

Dovrete gestire ogni Diggle accuratamente e sviluppando abilità uniche, anche di combattimento, oltre ad assicurarvi che rimangano sempre ben nutriti e che abbiano tempo per passare del tempo libero nel modo che preferiscono.

Avrete a disposizione tantissime missioni da affrontare, tutte condite da cutscene umoristiche e con ben 50 siti di produzione da padroneggiare nel migliore dei modi.

Grazie a GOG, potrete fare vostro questo nostalgico manageriale totalmente gratis: vi basterà semplicemente avere un account sul celebre store per fare vostro questo titolo senza dover spendere neanche un centesimo.

Non dovete fare altro che accedere alla seguente pagina ufficiale, fare clic sul pulsante "Go to giveaway" per poi fare un clic su "Add to library" nella pagina che si aprirà in seguito, ovviamente dopo aver effettuato il login con il vostro account.

Se avrete eseguito correttamente tutte le opzioni, Diggles The Myth of Fenrir verrà aggiunto alla vostra libreria di giochi gratis e potrà essere scaricato tutte le volte che vorrete, senza alcun DRM incluso.

Dobbiamo tuttavia segnalarvi che il giveaway resterà disponibile per poche ore: da domani 18 novembre alle ore 13.00 non sarà più possibile aggiungerlo alle vostre raccolte.

Di conseguenza, non possiamo fare altro che invitarvi ad approfittare di questa occasione il prima possibile, qualora siate alla ricerca di un altro gioco gratis da scaricare sui vostri PC.

Non appena sarà disponibile un nuovo giveaway, vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon.