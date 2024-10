God of War, la trilogia classica potrebbe tornare su PS5

Una nuova indiscrezione suggerisce che PlayStation potrebbe prepararsi a rilasciare una raccolta rimasterizzata di alcuni dei vecchi titoli della serie God of War per le piattaforme moderne.

Durante l'era della PlayStation 3, Sony ha scelto di rimasterizzare quasi tutti i giochi della serie God of War (che trovate su Amazon).

Titoli come God of War, God of War II, God of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta sono stati tutti rimasterizzati come parte di diversi bundle e portati su PS3.

Nella generazione successiva, però, solo una rimasterizzazione di God of War III è arrivata su PS4. Ora sembra che l'anno prossimo PlayStation potrebbe tornare ad attingere a questo catalogo di titoli.

Come riportato da Need4Games (via CB), la pubblicazione ha condiviso nuove informazioni provenienti da un insider chiamato “Lunatic Ignus” che ha affermato su Discord che sono in lavorazione più remaster di God of War.

È stato detto che questo remaster comprenderà tutti i giochi dell'era greca della serie.

Questo includerebbe i primi tre titoli principali, Chains of Olympus, Ghost of Sparta e Ascension.

Il progetto è in fase di lavorazione principalmente presso lo sviluppatore Nixxes e sarà annunciato a marzo del 2025, quando la serie compirà 20 anni.

Ulteriori dettagli sull'eventuale lancio della collezione non sono stati condivisi.

Data la strana natura di questa indiscrezione, assicuratevi di prendere tutto ciò che è stato affermato con le pinze. Anche se PlayStation si è concentrata maggiormente su rimasterizzazioni e riedizioni.

Del resto, un report di alcune settimane fa affermava che sono in sviluppo più giochi di God of War, tra sequel, spin-off e rifacimenti della trilogia classica?

Del resto, un report di alcune settimane fa affermava che sono in sviluppo più giochi di God of War, tra sequel, spin-off e rifacimenti della trilogia classica?