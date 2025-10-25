Christopher Judge, la voce inconfondibile e imponente di Kratos nella serie God of War di Santa Monica Studio, ha recentemente acceso l’immaginazione dei fan con una dichiarazione che potrebbe celare più di un indizio sul futuro della saga. Durante un panel al MCM London Comic Con, l’attore ha espresso il desiderio di vedere un eventuale prossimo capitolo ambientato in Egitto, aggiungendo poi – con una punta di esitazione – un misterioso “se ci sarà un altro gioco”, lasciando intendere che qualcosa potrebbe effettivamente bollire in pentola.

Judge ha spiegato che un’ambientazione egizia rappresenterebbe per lui una sorta di cerchio che si chiude, in riferimento al suo ruolo storico di Teal’c nella serie televisiva Stargate. “Andare in Egitto sarebbe un completamento del mio percorso”, ha detto l’attore, aggiungendo subito dopo: “Ma qualunque pantheon venga scelto — aspetta… se ci sarà un altro gioco — sono certo che sarà straordinario”. Un commento che, seppur prudente, ha immediatamente scatenato la curiosità della community, alimentando nuove teorie su quale sarà la prossima destinazione mitologica di Kratos.

Prodotto in caricamento

L’ultima avventura di God of War risale al 2022, con il successo clamoroso di God of War: Ragnarök, acclamato da critica e pubblico e capace di vendere milioni di copie in poche settimane. Nonostante il finale del gioco chiudesse alcuni archi narrativi, diversi spunti lasciavano aperta la porta per un potenziale seguito. L’idea di spostare Kratos e Atreus in un contesto dominato dagli dèi egizi, con le loro divinità e simbolismi, sarebbe un cambiamento radicale, ma anche una naturale evoluzione per una saga che ha sempre saputo reinventarsi, passando dal mondo greco a quello norreno senza perdere intensità e profondità.

Al momento, PlayStation e Santa Monica Studio non hanno confermato alcun nuovo progetto legato a God of War, ma le parole di Judge potrebbero non essere casuali. La serie è ormai uno dei pilastri della lineup Sony, e sarebbe sorprendente se non proseguisse con un terzo capitolo di questa nuova era mitologica. Se davvero il prossimo viaggio di Kratos dovesse portarci tra le piramidi e i templi di Anubi, Ra e Iside, potremmo trovarci di fronte a uno dei setting più affascinanti mai visti nella storia del franchise.

Fino ad allora, i fan possono solo speculare e sognare. Ma una cosa è certa: qualunque pantheon attenda il Fantasma di Sparta, come ha detto lo stesso Christopher Judge, “sarà grandioso”.