God of War festeggia i suoi primi vent’anni con un nuovo pezzo da collezione che farà gola ai fan di Kratos, anche se non si tratta purtroppo di un nuovo capitolo della saga.

Dopo il recente documentario celebrativo dedicato alla saga, PlayStation ha infatti svelato il DualSense 20th Anniversary, un controller in edizione limitata per PlayStation 5 che riprende il celebre tatuaggio a forma di omega del protagonista.

Il modello speciale è stato mostrato durante l’ultimo State of Play e sarà disponibile dal 23 ottobre. I preorder si apriranno il 3 ottobre su PlayStation Direct e presso i principali rivenditori. Il prezzo fissato è di 85 dollari, in linea con le altre edizioni limitate della gamma DualSense.

Rispetto al controller ispirato a God of War: Ragnarok uscito nel 2022, questa nuova versione punta a un design più sobrio ma altrettanto evocativo. La scocca è prevalentemente bianca, con una striscia rossa che percorre l’impugnatura destra, richiamando il segno distintivo sul volto di Kratos.

I tasti dorsali e il pulsante Options sono anch’essi rossi, mentre gli stick analogici sono grigi e il resto dei comandi resta bianco. Sul retro, campeggia il logo ufficiale del 20th Anniversary.

Il nuovo DualSense dedicato a God of War non sarà però l’unica chicca in arrivo a ottobre. PlayStation ha annunciato anche due varianti del Ghost of Yotei DualSense, entrambe in uscita il 2 ottobre: la versione nera, esclusiva di PlayStation Direct, e quella dorata, disponibile invece presso tutti i retailer principali.

A chiudere il mese ci penserà l’Astro Bot Joyful Edition, in uscita il 30 ottobre, caratterizzata dal volto sorridente della mascotte robotica di Team Asobi.

Con questa nuova linea di accessori, PlayStation continua a sfruttare la forza dei suoi franchise più amati, celebrando ricorrenze importanti e offrendo ai fan collezionisti oggetti unici che uniscono funzionalità e valore simbolico.