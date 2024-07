Gli sviluppatori di Returnal al lavoro su un action AAA

Dopo diversi mesi di silenzio da parte dello studio dietro Returnal, è ora il momento di scoprire nuove informazioni sul nuovo progetto di Housemarque.

Returnal ha dimostrato infatti che il team di sviluppo finlandese sa spremere a dovere PlayStation 5.

Vero anche che ormai diversi mesi fa Housemarque aveva affermato che il suo prossimo gioco avrebbe incluso «idee e sistemi narrativi» esclusi da Returnal.

Ora, come riportato anche da PSU, Housemarque ha pubblicato un annuncio di lavoro per un Senior Game Designer che lavorerà a un nuovo gioco d'azione AAA.

Questo, di fatto, sarà la prima uscita importante dopo l'acclamato Returnal per PS5, oltre a essere una nuova IP.

L'annuncio di lavoro è stato pubblicato sul profilo LinkedIn di Housemarque e indica che il candidato prescelto deve avere una passione per i giochi d'azione ed essere esperto nell'uso di Unreal Engine. Ecco il testo completo:

«In Housemarque sarai responsabile della progettazione, della prototipazione e dell'implementazione di nemici per un gioco d'azione AAA, dall'inizio fino alla realizzazione di avversari completi che il giocatore dovrà superare. Lavorerai direttamente con i direttori, i responsabili e i colleghi designer e programmatori per garantire che i nemici contenuti nel gioco siano della massima qualità possibile. Lavorerai inoltre alla creazione e al miglioramento delle pipeline e dei processi in modo che la creazione dei contenuti sia il più fluida possibile.»

Housemarque ha mantenuto un certo riserbo sul suo nuovo gioco, anche se in precedenza ha dichiarato che sta valutando le idee che non hanno funzionato in Returnal per il prossimo progetto.

Lo studio ha anche aumentato la sua forza lavoro mentre lo sviluppo del nuovo gioco si intensifica, portando il numero totale di dipendenti a 110 nel maggio dello scorso anno.

Ricordiamo in ogni caso che di recente Housemarque ha annunciato Returnal: Fallen Asteria, un nuovo graphic novel accompagnato da un artbook e da un adattamento animato.