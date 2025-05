Il team svedese MachineGames potrebbe aver accantonato un progetto segreto negli ultimi anni.

A rivelarlo è l’utente Timur222, noto per le sue ricerche su LinkedIn, che ha individuato nel profilo di un ex Lead Artist la menzione di un titolo non annunciato sviluppato tra febbraio 2022 e gennaio 2024, parallelamente a Indiana Jones e L'Antico Cerchio (che trovate su Amazon)

La notizia ha inevitabilmente riacceso i timori tra i fan di Wolfenstein. Dopo il lancio di The New Colossus nel 2017, MachineGames si era dedicata a due spin-off – Youngblood e Cyberpilot – che non avevano riscosso particolare successo.

All’epoca, Pete Hines di Bethesda aveva confermato che un vero e proprio Wolfenstein III sarebbe arrivato per concludere la trilogia, ma da allora tutto è rimasto in silenzio.

Ora che Indiana Jones ha concluso il suo ciclo di sviluppo con ottimi risultati (oltre quattro milioni di giocatori a inizio 2025), in molti si chiedono se quel progetto cancellato non fosse proprio il tanto atteso terzo capitolo della saga di B.J. Blazkowicz.

Il gioco di Indy ha ricevuto elogi sia dalla stampa che dai giocatori, e la successiva pubblicazione su PlayStation 5 ha ulteriormente ampliato la base d’utenza, ma il futuro di Wolfenstein resta incerto.

Il capo di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha recentemente dichiarato di essere aperto a un sequel per Indiana Jones, ma ha anche sottolineato come preferirebbe che gli studi interni si concentrassero su proprietà intellettuali di proprietà Microsoft. E Wolfenstein lo è a tutti gli effetti.

Se davvero Wolfenstein III è stato accantonato, sarebbe un peccato imperdonabile. Non solo per il peso storico della serie, ma soprattutto perché la storia di B.J. merita una conclusione degna.

MachineGames ha dimostrato di saper raccontare e costruire mondi intensi: sarebbe un delitto lasciare il suo personaggio più iconico senza un vero finale.

Ad ogni modo, Nicole Åkerlid, senior recruiter di MachineGames, ha confermato alcune settimane che il team è già al lavoro su nuovi progetti e sta cercando talenti.