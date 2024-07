Gli autori di LA Noire sarebbero pronti a tornare con un nuovo thriller anni '40

Era il 17 maggio 2011 quando LA Noire faceva il suo debutto sul mercato, trascinandoci in un thriller poliziesco nel secondo dopo guerra davvero interessante per meccaniche e idee, oltre che per i suoi protagonisti: ne parlammo di nuovo anche a dieci anni di distanza, sottolineandone le unicità.

Da allora, sappiamo che non tutto è andato per il verso giusto con Team Bondi – tra scandali legati al crunch con turni massacranti, gli sviluppatori rimossi dai crediti di LA Noire perché erano andati via prima della consegna del progetto, la liquidazione arrivata a fine 2011 e i fallimenti del progetto Whore of the Orient.

Tuttavia, a quanto pare le menti del team sono riuscite a rimettere insieme i cocci, dal momento che la musicista Freyja Garbett ha pubblicato sul suo Instagram qualche settimana fa un post in cui afferma di aver composto la musica per un nuovo gioco dagli autori di LA Noire.

Nel suo post, l'artista svela:

«Dagli autori di LA Noire arriva Sowden House, un thriller psicologico a sua volta ambientato nella LA degli anni ''40, che ti farà interrogare sulla tua sanità mentale (come sto facendo io fin da quando ho scritto la musica per questo progetto). È un progetto enorme che si sta ancora dispiegando e rivelando anche per me. Non avrei mai pensato di scrivere per un videogioco, ma sono grata per l'opportunità!».

Alla didascalia seguono alcune clip e video che mostrano le sessioni di registrazione con i musicisti, ovviamente ad alto contenuto jazz.

Per il momento, tuttavia, non ci sono informazioni ufficiali di alcun tipo sul gioco, né è mai stato annunciato dal team di sviluppo – che secondo le ultime informazioni dovrebbe oggi chiamarsi Intuitive Game Studios, se le cose non sono cambiate di nuovo rispetto agli ultimi aggiornamenti in merito arrivati nel 2013.

È anche curioso come, fin dalla pubblicazione di questo post, nessuno della compagnia abbia fornito un commento – o, se si è trattato di un leak, abbia chiesto a Garbett di rimuovere il messaggio dove di fatto rivela un progetto che non è stato presentato al pubblico o alla stampa.

Se ne sta parlando solo in queste ore perché qualcuno ha scovato il post per puro caro e lo ha rilanciato su Reddit, e da lì sul forum di ResetEra.

Considerando che l'atmosfera anni '40 di LA Noire era indubbiamente uno dei suoi punti forti, ha senso che gli stessi autori vogliano provare a ricalcare quegli anni con una nuova opera. Speriamo, ovviamente, che le vecchie problematiche che distrussero Team Bondi siano alle spalle e che gli sviluppatori che sono coinvolti possano godere di un ambiente di lavoro costruttivo e salutare.