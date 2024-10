7 giochi che potete giocare ora su Switch a meno di 1 euro

Oggi i giochi del day-one costano un bel po', motivo per cui non siete gli unici ad attendere dei cali di prezzo, o a provare a recuperare a costi irrisori titoli che magari vi siete persi anni fa.

Così, abbiamo deciso di fare un giro su Nintendo eShop per provare a segnalarvi i migliori giochi che potete giocare su Nintendo Switch spendendo meno di 1 euro, grazie a delle offerte speciali attualmente in corso sul negozio digitale.

Vediamo allora quali sono i giochi che abbiamo scovato, ma sentitevi liberi di segnalarne altri nei commenti. Se avete bisogno di credito per Nintendo eShop, lo trovate su Instant Gaming.

Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2024

Syberia

Genere : avventura grafica

: avventura grafica Uscita : 2017

: 2017 Prezzo : 0,99€

: 0,99€ Vai alla recensione

L'avventura di Kate Walker è arrivata anche su Switch nel 2017 e da allora è sempre stata proposta a prezzi super accessibili. La legale di New York stavolta è chiamata a indagare in un villaggio francese, dove una multinazionale è interessata a una misteriosa fabbrica di automi...

La descrizione ufficiale anticipa:

Accompagna Kate Walker in un viaggio straordinario che la porterà dall'Europa occidentale fino ai confini della Russia orientale. Ti imbatterai in una moltitudine di personaggi simpatici e di luoghi straordinari mentre cercherai di rintracciare Hans Voralberg, il geniale inventore degli automi. È una ricerca che ti condurrà sull'isola leggendaria di Syberia, all'estremo nord del continente, dove vivono gli ultimi mammut, lontani dagli occhi del mondo moderno...

Brawlout

Genere : picchiaduro

: picchiaduro Uscita : 2018

: 2018 Prezzo : 0,99€

: 0,99€ Vai alla recensione

Un divertente smash-like che nel roster ha anche alcuni ospiti di eccezione, con una direzione artistica vivace e allegra. Ha alcune differenze nel gameplay rispetto alla saga Nintendo e, soprattutto a questo prezzo, può essere una valida opzione per gli amanti del genere.

La descrizione ufficiale anticipa:

Brawlout è un picchiaduro che puoi giocare in locale o online e che combina le meccaniche dei picchiaduro platform con quelle dei picchiaduro tradizionali per dare vita a mischie fluide ed eleganti. Al posto di lenti duelli sulla difensiva, Brawlout predilige gli scontri acrobatici tipici dei picchiaduro platform.

Bridge Constructor Portal

Genere : puzzle

: puzzle Uscita : 2018

: 2018 Prezzo: 0,99€

Sareste in grado di costruire dei ponti sfruttando le logiche uniche di Portal, che mettono in comunicazione punti anche lontani tra loro? È l'idea alla base di questo curioso cross-over, in cui dovete ingegnarvi per trovare sempre la soluzione di costruzione migliore.

Su eShop leggiamo:

Di fresca assunzione al laboratorio di collaudo Aperture Science, il tuo lavoro consiste nel realizzare ponti, rampe, e altre costruzioni in 60 camere di collaudo, e di portare i Bendies al sicuro oltre la linea d'arrivo nei loro veicoli.

Old Man's Journey

Genere : avventura, puzzle

: avventura, puzzle Uscita : 2018

: 2018 Prezzo: 0,99€

Una toccante avventura, dalla direzione artistica meravigliosa, che vi vede accompagnare un anziano in un lungo viaggio verso una destinazione tutta da scoprire. Per farlo avanzare, dovete giocare con la prospettiva per varcare l'orizzonte dei bellissimi scenari che vi ritroverete di fronte.

La descrizione ufficiale aggiunge:

Old Man's Journey, un'avventura puzzle introspettiva, racconta una storia che parla di vita, di perdita, di riconciliazione e di speranza. Radicato in un bellissimo mondo realizzato a mano baciato dal sole, intraprendi un viaggio con il cuore che si intreccia per risolvere puzzle spensierati e rilassanti.

Woodle Tree Adventures

Genere : platform

: platform Uscita : 2017

: 2017 Prezzo: 0,99€

Un platform 3D che prova a ispirarsi ai classici, con delle sfide interessanti e che a suo modo mette allegria, ad altissimo contenuto boschivo!

Nella descrizione ufficiale apprendiamo:

Woodle Tree Adventures è un videogioco vecchia scuola che abbina uno stile grafico accattivante ad elementi classici dei giochi anni ‘90. Si potranno esplorare un totale di 8 mondi e salvare l'arido pianeta ormai in declino grazie alle gocce di acqua magica. Sarai il nuovo eroe riportando la pace e l'equilibrio sulla terra!

Earth Atlantis

Genere : shooter a scorrimento

: shooter a scorrimento Uscita : 2017

: 2017 Prezzo: 0,99€

Si tratta di uno shooter a scorrimento dalla direzione artistica davvero particolare, che immagina una Terra ormai sommersa dalle acque e in cui le macchine sono diventate letali mostri marini di cui andare a caccia.

Come leggiamo su eShop:

Earth Atlantis è uno shooter a scorrimento laterale completo con un elemento da "caccia al mostro". Vai a caccia di terribili mostri marini ed esplora il mondo sommerso post-apocalittico. Sblocca numerose navi con armi speciali e abilità utili nel tuo viaggio e diventa un cacciatore leggendario!

The Inner World

Genere: avventura

avventura Uscita : 2018

: 2018 Prezzo: 0,99€

Un'avventura che vi mette nei panni di un menestrello in un monastero colpito da degli inquietanti vortici, ai quali dovrà trovare modo di porre rimedio.

La descrizione aggiunge: