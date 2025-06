Usare un controller PlayStation 5 DualSense su Nintendo Switch 2 può sembrare una di quelle stranezze da modding estremo, e invece è più semplice di quanto si creda.

A raccontarlo è Phil Hayton, che ha passato il weekend a giocare a Mario Kart World (che trovate su Amazon) sulla nuova console Nintendo… con un pad Sony tra le mani.

E tutto questo è stato possibile grazie a un adattatore nato per tutt’altro: il vecchio MayFlash GameCube Controller Adapter per Wii U.

L’obiettivo iniziale era verificare la compatibilità del vecchio accessorio con la nuova console, e la risposta è sì: funziona alla perfezione. Ma con un piccolo trucco si può fare anche di più.

Collegando un 8BitDo Bluetooth Retro Receiver per GameCube al MayFlash, la Switch 2 interpreta qualsiasi controller collegato come se fosse un pad GameCube.

Risultato? Non solo si può usare l’originale controller cubico, ma anche un DualSense PS5 (o altri controller alternativi).

Per chi si stesse già spazientendo: sì, esistono adattatori come il Magic-S Pro 2 che permettono di collegare direttamente il DualSense alla Switch senza passare per queste “acrobazie”.

Ma c’è un dettaglio importante: accessori come il MayFlash hanno uno scopo riconosciuto, ossia permettere partite fino a otto giocatori su Super Smash Bros Ultimate.

Questo potrebbe garantire maggiore stabilità con gli aggiornamenti futuri della console, mentre altri dispositivi “non ufficiali” potrebbero smettere di funzionare in qualsiasi momento.

Il bello è che, al momento, non si riscontrano problemi di input lag o mappatura dei tasti, almeno nei giochi testati come Zelda: Wind Waker e Mario Kart World.

E la compatibilità è mantenuta grazie agli aggiornamenti firmware ancora attivi, nonostante l’accessorio abbia più di dieci anni sulle spalle.

Certo, usare un controller PlayStation su una console Nintendo può sembrare una provocazione, ma diciamolo: giocare a Wind Waker con il feedback aptico del DualSense ha un suo fascino "perverso".

