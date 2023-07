GhostBusters Spirits Unleashed per PS5 torna al prezzo più basso di sempre!

Anche oggi, lunedì 24 luglio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 di Ghostbusters: Spirits Unleashed, che attualmente potete portarvi a casa a soli 24,98€ rispetto al prezzo mediano di 34,98€, con uno sconto del 29%.

Ghostbusters: Spirits Unleashed è un coinvolgente gioco multiplayer asimmetrico, nel quale si può scegliere di essere parte del celebre quartetto di Acchiappafantasmi o di incarnare l'astuto fantasma, in una frenetica partita di nascondino 4 contro 1. Queste sfide possono svolgersi sia online che offline, con l'opzione di giocare da soli o in gruppo, grazie alla funzione di cross-play. Durante le partite, potrete avanzare e sbloccare nuovi elementi cosmetici e potenziamenti per personalizzare sia il proprio Ghostbuster che il fantasma.

Ghostbusters: Spirits Unleashed offre una fedele riproduzione dell'attrezzatura iconica dei Ghostbusters, compresi i Proton Pack, i PKE Meters e le Ghost Traps. Allo stesso modo, i fantasmi dispongono di una serie di abilità speciali, tra cui la possibilità di possedere oggetti o di "slimare" gli avversari.

Ghostbusters: Spirits Unleashed si sviluppa principalmente in due hub, Firehouse e Ray's Occult Books, dove i giocatori possono selezionare le missioni, personalizzare i propri personaggi, allenarsi con i loro Proton Pack e scoprire nuove informazioni. Inoltre, i fan della serie saranno entusiasti di sapere che gli attori originali riprenderanno i ruoli di Ray Stantz e Winston Zeddemore, accompagnati da alcuni nuovi personaggi.

