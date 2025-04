Ghost of Yotei potrebbe aver svelato il suo "vento guida"

Con Ghost of Yotei, Sucker Punch sembra voler voltare pagina rispetto al gran gioco che fu Ghost of Tsushima.

Niente più Jin Sakai, niente più Isola di Tsushima, come nel primo gioco (che trovate su Amazon): al centro della scena c’è ora Atsu, una nuova protagonista in cerca di vendetta dopo la distruzione della sua casa e la morte della sua famiglia.

Ma tra i tanti cambiamenti che questo sequel sembra introdurre, uno in particolare sta facendo discutere: la possibile sostituzione del celebre Guiding Wind con un compagno lupo.

Nel primo capitolo, il vento guida non era solo un’idea brillante di game design (capace di eliminare HUD invadenti in favore di un'esplorazione immersiva), ma aveva anche un valore narrativo.

Legato al ricordo del padre di Jin, rappresentava una presenza invisibile ma costante, una guida spirituale che lo accompagnava nel suo percorso. Un dettaglio che dava ulteriore profondità emotiva a ogni folata di vento.

Ma Ghost of Yotei è, a tutti gli effetti, un nuovo inizio. Atsu non ha legami con Jin, e riportare il Guiding Wind rischierebbe di suonare fuori posto, quasi forzato.

Ed è proprio qui che entra in scena il lupo. Mostrato nel trailer ufficiale, l’animale appare dopo che il vento smuove gli alberi, come fosse la manifestazione fisica di quel richiamo interiore che guida la protagonista. Non attacca, ma osserva Atsu, la accetta, e sembra indicarle la via.

Secondo molte teorie, il lupo potrebbe essere una reincarnazione simbolica dello spirito familiare di Atsu, un compagno legato alla sua storia personale e al suo desiderio di giustizia.

Proprio come il vento rappresentava il padre per Jin, il lupo potrebbe diventare la bussola spirituale di Atsu, e magari anche un vero e proprio alleato durante l’avventura.

Se questa scelta sarà confermata, potrebbe essere una delle più intelligenti prese da Sucker Punch per questo seguito. Non solo eviterebbe di riciclare idee già viste, ma darebbe nuova linfa a una meccanica che era tanto funzionale quanto poetica.

Un lupo come guida è perfettamente coerente con il tono spirituale e vendicativo che sembra permeare Ghost of Yotei. E onestamente? Non vedo l’ora di lasciarmi guidare dai suoi occhi anziché dal vento (anche se ci vorrà ancora parecchio tempo prima di scoprirlo).