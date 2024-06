George R.R. Martin ha contribuito anche a Shadow of the Erdtree: «Chiudiamo un ciclo»

Il DLC Shadow of the Erdtree propone ancora una volta una narrazione ricca di dettagli e particolarmente affascinante, che ha permesso di completare una volta per tutte le storie dell'Interregno che Hidetaka Miyazaki e FromSoftware volevano raccontare ai propri fan.

La lore di Elden Ring si è rivelata indubbiamente una delle più interessanti mai realizzate dal team di sviluppo anche grazie al contributo dell'autore George R.R. Martin, che ha reso possibile anche la realizzazione di questo mastodontico DLC (trovate la spettacolare Collector's Edition su Amazon).

In un'intervista rilasciata a CNET (via DualShockers), Miyazaki ha confermato che lo scrittore non è fisicamente tornato per scrivere una nuova storia — come del resto aveva già ribadito qualche mese fa — ma il director ha comunque confermato che l'autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco aveva già ideato la lore che sta alla base di Shadow of the Erdtree.

Hidetaka Miyazaki sottolinea infatti che inizialmente FromSoftware voleva includere anche questa trama all'interno della storia di base di Elden Ring, ma dato che «non funzionava» è stato deciso di tagliarla e riutilizzarla sotto forma di DLC.

«La lore e la mitologia del mondo che vedete in Elden Ring, aveva creato perfino la lore che copre il DLC — è solo che non potevamo inserirla nel gioco originale. Quindi stiamo quasi chiudendo un ciclo per i suoi contribuiti in forma di DLC».

Il director ribadisce dunque ancora una volta che George R.R. Martin non ha tecnicamente scritto nulla di diverso da quanto già fatto in precedenza, ma di fatto è stato il contributo già dato con il gioco originale, e mai utilizzato prima, che ha reso possibile iniziare i lavori su Shadow of the Erdtree.

Ed è anche per questo che la qualità narrativa del DLC non è affatto in discussione: peccato però che a dominare le discussioni online non sia la qualità dell'espansione, ma la sua difficoltà.

L'espansione è stata infatti vittima di review bombing per via di una difficoltà ritenuta esagerata, perfino per gli standard a cui FromSoftware ci ha ormai abituato.

E forse non è una sorpresa che tra le prime mod che sono già emerse in rete ci sono quelle che ne abbassano la difficoltà.