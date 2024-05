George Miller "odia" il videogioco di Mad Max

Il regista di Mad Max, George Miller, sul red carpet della prima del suo ultimo film - ossia Furiosa: A Mad Max Saga - ha indicato Hideo Kojima come candidato ideale per lo sviluppo di un altro adattamento videoludico.

Nel farlo, sembra che abbia anche criticato il precedente gioco dedicato a Mad Max, uscito nel 2015 (e che trovate ancora su Amazon).

Ora, come riportato anche da PushSquare, Il fondatore di Avalanche Software e creatore della serie Just Cause e autore del gioco su Max, Christofer Sundberg, ha risposto "furiosamente" al regista.

Su X/Twitter, Sundberg si è indignato per i commenti di Miller secondo cui il gioco Mad Max di Avalanche «non era buono come [Miller] voleva che fosse».

Il regista ha affermato che: «Sono una di quelle persone che preferiscono non fare qualcosa a meno che non sia possibile farlo al massimo livello».

Sundberg ha detto che le parole di Miller sono completamente senza senso e dimostrano la sua completa arroganza, prima di procedere a raccontare la storia dello sviluppo del gioco in questione.

Sundberg afferma che, pur essendo sicuro che Hideo Kojima realizzerebbe un fantastico gioco di Mad Max, si tratterebbe di un'esperienza completamente diversa.

Prosegue: «Il [publisher] ha fatto di tutto per rendere questo gioco completamente lineare dopo aver firmato con uno sviluppatore di giochi open world».

In un tweet successivo, Sundberg ha spiegato che dopo il primo anno di sviluppo, i piani alti «si sono resi conto di averci costretto a realizzare un'esperienza lineare piuttosto che il gioco open world che avevamo proposto».

Ha poi aggiunto: «Abbiamo buttato via un anno di lavoro e ci siamo sentiti dire che ‘i giocatori vogliono l'autonomia al giorno d'oggi’. Beh, non è vero...».

Michael Douse, direttore editoriale di Larian Studios, è intervenuto sostenendo che Avalanche «non ha nemmeno avuto accesso al film del 2015, quindi è piuttosto difficile catturarne lo spirito quando i legali fanno i preziosi sulla proprietà intellettuale».

Pubblicato da Warner Bros Games, Mad Max di Avalanche è uscito lo stesso anno del precedente film di Miller, Mad Max: Fury Road.

Ispirato alla serie, il gioco racconta una sorta di storia delle origini di Max, con i giocatori incaricati di recuperare i pezzi per la sua iconica Magnum Opus.

E Kojima? Ricordiamo che l'autore aveva già espresso un grande apprezzamento per Furiosa già dal primo trailer.