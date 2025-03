GCC Pokémon Pocket svela l'espansione Tripudio Splendente: ecco i dettagli

Pensavate di potervi fermare a sbustare GCC Pokémon Pocket? La nuova espansione Tripudio Splendente che arriverà tra pochissimo vi farà cambiare idea.

The Pokémon Company ha annunciato Tripudio Splendente, la nuova espansione per l’app GCC Pokémon Pocket, che sarà disponibile a partire dal 27 marzo 2025.

Con questa espansione, i Pokémon cromatici fanno il loro debutto nel gioco digitale di carte collezionabili, introducendo nuove possibilità per i giocatori e collezionisti.

Le nuove buste di espansione Tripudio Splendente conterranno carte esclusive di Pokémon cromatici, tra cui Charizard-ex, Lucario-ex e Pachirisu. Queste carte, quando inclinate, brilleranno digitalmente, offrendo un effetto visivo unico per gli utenti dell’app.

Inoltre, a partire dal 1° aprile, sarà possibile personalizzare il proprio profilo con uno sfondo e una copertina esclusivi a tema Charizard cromatico.

L’espansione introdurrà anche Pokémon e Allenatori provenienti dai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Tra le nuove illustrazioni disponibili spiccano quelle dedicate a Tatsugiri, Sprigatito e Kissara, arricchendo ulteriormente il pool di carte collezionabili del gioco.

Per celebrare il lancio di Tripudio Splendente, dal 28 marzo al 27 aprile 2025 saranno disponibili le Missioni Mazzo Iniziale ex. Completando queste sfide, i giocatori potranno ottenere un Buono Mazzo, riscattabile per uno dei nove mazzi iniziali disponibili. Una volta scelto il mazzo, le 20 carte contenute verranno aggiunte alla collezione dell’utente.

Un’altra grande novità introdotta con l’aggiornamento è l’arrivo delle Lotte Competitive, una modalità che consentirà ai giocatori di sfidarsi a livello globale contro avversari di abilità simile. La prima stagione inizierà il 28 marzo e durerà fino al 27 aprile 2025, includendo le carte di Tripudio Splendente. Al termine di ogni stagione, i partecipanti riceveranno un emblema in base al loro piazzamento, che potranno sfoggiare nel profilo di gioco.

Insomma, se Digimon ha lanciato ufficialmente il guanto di sfida a GCC Pokémon Pocket con il recente annuncio, sembra che The Pokémon Company non se ne voglia stare con le mani in mano.