Gli appassionati di videogiochi si preparano a vivere una delle serate più attese dell'anno con il ritorno della Gamescom Opening Night Live 2025, evento che ormai rappresenta un appuntamento imprescindibile per milioni di appassionati in tutto il mondo.

Geoff Keighley, il conduttore che ha trasformato questi show in veri e propri spettacoli alla pari dell'industria cinematografica, ha annunciato che quest'anno ci saranno tantissimi giochi a bollire in pentola, al punto che la durata sarà decisamente considerevole.

Lo show si estenderà infatti per due ore, confermando la tendenza degli ultimi anni verso presentazioni sempre più elaborate e ricche di contenuti: l'annuncio è arrivato dallo stesso Keighley tramite il suo profilo social, confermando che vedremo «notizie, aggiornamenti e annunci» dal mondo videoludico (via GamingBolt).

L'appuntamento si svolgerà come sempre poche ore prima dell'inizio della fiera di Colonia, più precisamente il 19 agosto alle ore 20:00 italiane.

Tra le certezze della serata spicca sicuramente la presentazione mondiale di Call of Duty: Black Ops 7, che dovrebbe finalmente svelare le prime sequenze di gameplay della campagna single-player, mentre un altro momento clou sarà dedicato a inZOI di Krafton, il simulatore di vita che sta generando grande curiosità nel settore.

Gli sviluppatori del life simulator hanno infatti promesso di mostrare Cahaya, una nuova città a tema resort che rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alle ambientazioni precedentemente mostrate.

Il resto della scaletta rimane avvolto nel mistero, alimentando le speculazioni della community: molti sperano in un annuncio definitivo della data di uscita per Hollow Knight Silksong, soprattutto considerando che una nuova demo giocabile sarà disponibile presso lo stand Xbox durante la fiera.

Non mancano poi le speranze per aggiornamenti sul DLC di Indiana Jones (trovate l'edizione PS5 su Amazon) e The Outer Worlds 2, quest'ultimo particolarmente interessante dato che riceverà anche una presentazione esclusiva in teatro durante la fiera: proprio Xbox ha grandi piani per la Gamescom, dunque potremmo attenderci grandi novità dagli studi di casa Microsoft.

Per il resto, è difficile sapere con certezza cosa aspettarsi da uno show che si preannuncia ricco di novità e che, come sempre, seguiremo in diretta insieme a voi sulle nostre pagine: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito. Nel frattempo, iniziate a segnare il 19 agosto sul vostro calendario.