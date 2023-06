Games With Gold, disponibile ora l'ultimo gioco gratis Xbox di giugno

Ancora una volta con una giornata di anticipo, Games With Gold ha deciso di proporre a tutti i fan Xbox un nuovo gioco gratis riscattabile, l'ultimo disponibile per il mese di giugno.

Ricordiamo che Games With Gold è un'iniziativa riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold e permette di riscattare almeno due nuovi giochi gratis ogni mese.

Nelle scorse settimane gli utenti avevano potuto provare un intrigante gioco cinematografico in prima persona — ancora disponibile per il riscatto — mentre da adesso sarà possibile approfittare dell'ultimo omaggio del mese, nonostante fosse in realtà previsto per il 16 giugno.

Si tratta di The Vale: Shadow of the Crown, una storia d'azione e avventura basata interamente sul sonoro e che mira a spezzare la barriera tra il giocatore e il personaggio principale.

La produzione di Falling Squirrel utilizza tutto il potenziale dell'audio 3D e la risposta tattile dei vostri controller per offrire un'esperienza di gioco unica, adatta anche per i giocatori ipovedenti.

Se siete curiosi di scoprirne di più e se siete iscritti a uno dei servizi in abbonamento, potete iniziare a scaricarlo gratis da adesso sulle vostre console: dato che si tratta di un regalo "anticipato", dovrete prima riscattarlo via browser al seguente indirizzo.

Una volta completata l'operazione, potrete avviare il download immediatamente dalla stessa pagina ufficiale o anche accendendo semplicemente le vostre console Xbox: il titolo sarà automaticamente aggiunto alla vostra raccolta e sarà scaricabile senza costi aggiuntivi.

Come di consueto, avrete circa un mese di tempo per procedere al riscatto, dato che la promozione terminerà il 15 luglio, ma il nostro consiglio è di aggiungerlo al vostro catalogo il prima possibile per non dimenticarvene, anche se vorrete giocarci solo in seguito.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, vi ricordiamo che sul servizio in abbonamento è stato recentemente aggiunto anche Dordogne, una pittoresca avventura in scenari bucolici: ve lo abbiamo raccontato nella nostra recensione.