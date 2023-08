Game Pass e i giochi gratis su GeForce Now, c'è la data

Molto presto potrete giocare al vostro catalogo PC Game Pass su tutti i dispositivi supportati da NVIDIA GeForce Now, come comunicato in queste ore con tanto di data di debutto ufficiale del nuovo servizio.

Gli abbonati a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) sanno ormai bene quanto sia vasto il catalogo di giochi.

Advertisement

Già in occasione dell'annuncio i fan avevano preso appunti, ma ora si tratta di aspettare solo una manciata di giorni.

Come riportato anche su ResetEra, Nvidia sta iniziando a distribuire l'accesso ai titoli PC Game Pass e Microsoft Store sul suo servizio di streaming GeForce Now da questa settimana.

Gli abbonati a PC Game Pass potranno iniziare a giocare i titoli attraverso GeForce Now il 24 agosto, ossia giovedì prossimo, compresi i giochi Microsoft first party come Deathloop e Grounded e titoli di terze parti come No Man's Sky e Mount & Blade II: Bannerlord.

Mentre i giochi del PC Game Pass e del Microsoft Store saranno reperibili su GeForce Now, non tutti saranno disponibili per lo streaming immediato sul servizio di Nvidia.

La compagnia deve infatti ancora integrare tutti i giochi disponibili con un abbonamento a PC Game Pass.

Ciò significa che gli abbonati a PC Game Pass e chiunque abbia acquistato un gioco del Microsoft Store potrebbero dover aspettare ancora un po' prima che la loro intera libreria sia disponibile su GeForce Now.

Restando in tema, sono ufficialmente partite le nuove offerte estive di Xbox Store, con tantissimi giochi in sconto fino al 90%: scopriamo i migliori.

Ma non solo: Microsoft ha lanciato i pre-ordini per i rivestimenti ufficiali di Xbox Series X, delle scocche protettive che vi permettono di personalizzare la console.

Infine, sempre Microsoft è pronta ad accontentare la CMA: anche Ubisoft+ avrà a disposizione in cloud gaming i giochi di Activision Blizzard.