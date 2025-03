16 anni di FUT: i giocatori speciali disponibili ora

EA Sports ha ufficialmente lanciato il tanto atteso evento FUT Birthday, che festeggia ben 16 anni della modalità più popolare della serie calcistica in precedenza nota come FIFA, oggi EA Sports FC 25.

Questa occasione speciale introduce una caratteristica mai vista prima: tutti i giocatori presenti nella selezione saranno dotati di 5 stelle nelle skill move e nel piede debole, il che – va da sé – vi permette di creare così una rosa di atleti dalle potenzialità tecniche straordinarie.

L'unicità di questa promozione risiede proprio nella decisione di equipaggiare ogni calciatore con il massimo delle capacità tecniche: in pratica, anche atleti normalmente limitati tecnicamente diventano improvvisamente capaci di eseguire le giocate più spettacolari con entrambi i piedi.

La presenza di ben 37 giocatori nella selezione iniziale, con l'annuncio di ulteriori aggiunte nelle prossime settimane, conferma l'intenzione di EA di rendere questo evento particolarmente significativo nell'economia del suo Ultimate Team.

Peraltro, è interessante notare che la selezione di FUT Birthday comprende sia icone storiche che stelle contemporanee. Tra i nomi più illustri spiccano Ronaldinho e Patrick Vieira, due leggende che hanno segnato la storia del calcio reale e virtuale – anche in Serie A.

Un'altra novità significativa è l'introduzione dei FUT Birthday Heroes, una categoria speciale che arricchisce ulteriormente il roster disponibile.

I giochi annunciati nel roster iniziale sono:

Serhou Guirassy

Marco Grüll

Chloe Kelly

Selma Bacha

Lena Oberdorf

Antoine Griezmann

Isco

Jude Bellingham

Adrien Rabiot

Wilfried Singo

Rúben Neves

Moussa Diaby

Jhon Durán

Trent Alexander-Arnold

Erling Haaland

Rúben Dias

Nicolas Jackson

Alejandro Garnacho

Nicolas Raskin

Jota

Pepe Reina

Stanislav Lobotka

Rafael Leão

Marcus Thuram

Aitana Bonmatí

Salma Paralluelo

Sophia Wilson

Emily Sams

Kai Havertz

In attacco troviamo nomi del calibro di Erling Haaland, Antoine Griezmann e Rafael Leão, mentre a centrocampo spiccano talenti nomi come Jude Bellingham, Adrien Rabiot e Rúben Neves. Il reparto difensivo può contare su Rúben Dias e Trent Alexander-Arnold, garantendo opzioni di alto livello per ogni zona del campo.

Tra gli altri giocatori di Serie A, oltre a Leão, si notano anche Marcus Thuram (Inter), Pepe Reina (Como) e l'ex Juventus Adrien Rabiot, oggi in forze al Marsiglia.

Anche il calcio femminile è ben rappresentato con stelle del calibro di Aitana Bonmatí, recente vincitrice del Pallone d'Oro, insieme a Chloe Kelly, Selma Bacha e Lena Oberdorf.

L'evento, oltre a introdurre questi giocatori in formato speciali, permette anche di personalizzare il look delle carte con un look retro, mentre dal 13 marzo arriveranno ulteriori contenuti e obiettivi celebrativi a tema.

EA Sports FC 25 è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Per ogni approfondimento, date un'occhiata alla nostra video recensione.