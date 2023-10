Furto di carte Pokémon: spara all'uomo sospettato di averle rubate e lo uccide

Una brutta storia proveniente dall'America: Derrick Guerrero, 33 anni, stava lavorando in un negozio GameStop quando un uomo ha afferrato cinque scatole di carte da gioco di Pokémon Scarlatto e Violetto ed è corso verso l'uscita, cosa questa che avrebbe scatenato l'istinto omicida, come dichiarato le forze dell'ordine.

Il commesso, che la polizia afferma abbia sparato mortalmente al ladro in fuga, è stato accusato di omicidio colposo (via NBCNews).

Guerrero stava lavorando presso un negozio del noto rivenditore di videogiochi in un centro commerciale periferico di Fort Lauderdale, martedì 17 ottobre, quando un uomo ha afferrato cinque scatole di carte da gioco "ultra-premium" ed è corso verso l'uscita, come riferito dalla polizia di Pembroke Pines in un rapporto pubblicato mercoledì (le carte sono in vendita a 120 dollari a scatola).

Il commesso avrebbe quindi estratto una pistola dalla sua cintura per poi sparare un colpo, colpendo l'uomo al fianco, sempre secondo la polizia.

Il ladro ha lasciato cadere le carte ed è corso fuori verso un pick-up in attesa, dove una donna ha chiamato la polizia. È morto tre ore dopo in ospedale.

La polizia ha dichiarato che le telecamere di sicurezza del negozio mostrano che il ladro non ha mai minacciato Guerrero né ha mostrato armi. Il nome della vittima non è stato rilasciato.

La legge "stand your ground" della Florida consente a una persona di utilizzare la forza letale se c'è una minaccia di morte o di gravi lesioni per sé stessi o per altri, ma non permette di farlo semplicemente per proteggere la proprietà.

L'omicidio colposo è che avviene in modo non pianificato e nella foga del momento è quindi perseguibile penalmente.

Guerrero è detenuto presso la prigione della Contea di Broward con una cauzione di $25.000. I registri carcerari non indicano se abbia un avvocato. GameStop USA non ha ancora commentato la brutta notizia.

