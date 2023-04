FromSoftware vuole rilasciare giochi nuovi con maggiore frequenza

FromSoftware tornerà presto sulle scene come Armored Core VI Fires of Rubicon, il nuovo titolo previsto in tutto il mondo il 25 agosto 2023.

Dopo successi assoluti come Elden Ring (che trovate su Amazon), lo sviluppatore giapponese non sembra infatti essersene stato con le mani in mano.

Il nuovo Armored Core sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam, ed è prenotabile da ora presso i retailer e sul e Bandai Namco Store.

Ora, come riportato anche da PushSquare, FromSoftware vuole rilasciare giochi nuovi e di qualità con maggiore frequenza.

Lo studio giapponese, rinomato per la complessità e la profondità dei mondi che crea, è attualmente al lavoro su diversi progetti, inclusa l'espansione di Elden Ring nota come Shadow of the Erdtree.

Colpisce quindi sentire che lo sviluppatore ha intenzione di alzare il tiro: in un'intervista a Eurogamer, il produttore di Armored Core VI Yasuhiro Kitao ha commentato la filosofia dello studio di tenere più pentole sul fuoco, spiegando che: «Questa è un'area che sentiamo di aver sempre cercato di raggiungere: fare sempre qualcosa di nuovo, fare sempre qualcosa di originale, qualcosa che troviamo interessante e divertente come giocatori.»

«Quindi, in questo senso, non è cambiato molto. Sviluppiamo più titoli contemporaneamente; abbiamo diversi team che lavorano su progetti diversi. Speriamo di scaglionare le nostre uscite e di portare avanti qualcosa di nuovo ed emozionante a intervalli speriamo non troppo lunghi».

FromSoftware ha certamente dimostrato di saper essere versatile: solo Bloodborne, Sekiro ed Elden Ring sono estremamente diversi per ambientazione, tono e meccaniche. Speriamo solo che non facciano il passo più lungo della gamba.

From ha in ogni caso dichiarato di non voler ricalcare la giocabilità degli altri suoi giochi, il che significa che Armored Core VI non sarà di fatto un soulslike.