Forse vi siete già dimenticati di Foamstars ma lui si aggiorna comunque

Foamstars è la new entry nell'affollatissimo panorama dei game as a service e, com'era facile prevedere, non ha avuto l'esordio esplosivo che senz'altro Square Enix sperava.

E dire che l'azienda nipponica aveva le sue belle speranze per Foamstars, che nelle prospettive del publisher e del team di sviluppo poteva avere anche la possibilità di creare e rendere stabile un nuovo genere.

Però, come spesso accade a giochi del genere, l'interesse del pubblico è calato in maniera vertiginosa in poco tempo perché Foamstars ha già perso molti giocatori. Ma, come la storia del calabrone e delle sue ali rispetto al corpo, lo shooter con la schiuma ha deciso comunque di non mollare la presa e annunciare i nuovi contenuti.

Come riporta IGN US, infatti, Foamstars si sta preparando a lanciare la Stagione 2, che prenderà il via il 9 marzo.

Questa nuova serie di contenuti è soprannominata "Groovy Disco" e, come di consueto, aggiungerà nuovi personaggi, modalità ed eventi stagionali.

I giocatori di Foamstars potranno riscattare il personaggio di Coiff Guy gratuitamente come ricompensa per il livello 31 del Season Pass, oppure ottenerlo immediatamente acquistando il Premium Pass.

Tra le cose che accadranno fino al 13 aprile, quando la Stagione 2 terminerà, ci saranno nuove battaglie con i boss, modalità di gioco più difficili, e tanti altri contenuti che potranno ridare linfa vitale a Foamstars.

Almeno questo è quello che ci fa capire il trailer:

