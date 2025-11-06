Il passaggio da Football Manager 2024 a Football Manager 26 si sta rivelando uno dei capitoli più traumatici nella storia della celebre serie gestionale calcistica.

Mentre la precedente edizione aveva conquistato i giocatori raccogliendo valutazioni entusiastiche sulla piattaforma Steam, l'ultima incarnazione del franchise sviluppato da Sports Interactive sta affrontando una tempesta di critiche che sembra assumere proporzioni sempre più preoccupanti.

La situazione attuale mostra numeri impietosi: appena il 21% delle recensioni risulta positivo, portando il gioco a una valutazione complessiva "Perlopiù Negativa".

La decisione di saltare completamente l'edizione 2025 aveva alimentato aspettative elevatissime tra i fan della serie.

Gli sviluppatori avevano giustificato questa scelta con l'obiettivo di dedicare più tempo allo sviluppo, promettendo implicitamente un prodotto più rifinito e completo. Quella che doveva essere una mossa strategica per garantire maggiore qualità si sta invece trasformando in un boomerang commerciale e reputazionale di proporzioni significative.

Le oltre 5.000 recensioni accumulate finora raccontano una storia di delusione diffusa, con una percentuale negativa che sfiora il 79%. Gli appassionati di lunga data della serie puntano il dito principalmente contro la rielaborazione dell'interfaccia utente, descritta ripetutamente come poco intuitiva e macchinosa rispetto alle versioni precedenti.

Ma i problemi non si fermano all'aspetto estetico: emergono criticità tecniche legate alle prestazioni del gioco, con rallentamenti e problemi di fluidità documentati attraverso video e screenshot condivisi dalla community online.

Dopo vent'anni di fedeltà, alcuni veterani definiscono questa la peggiore versione di sempre

Il cuore delle polemiche riguarda però le scelte di game design operate da Sports Interactive. Secondo una parte consistente della fanbase, lo studio avrebbe operato una semplificazione eccessiva delle meccaniche gestionali che hanno sempre rappresentato l'anima della serie. L'obiettivo dichiarato sarebbe quello di abbassare la barriera d'ingresso per i nuovi giocatori, rendendo l'esperienza più accessibile a chi si avvicina per la prima volta al complesso mondo della gestione calcistica simulata. Il risultato, tuttavia, avrebbe tradito le aspettative dei veterani che cercano profondità strategica e realismo manageriale.

Le testimonianze raccolte dalle recensioni dipingono un quadro di frustrazione palpabile. Un utente ha sintetizzato il sentimento generale affermando che Sports Interactive sembra aver perseguito un'innovazione così radicale da allontanarsi proprio da quegli elementi che costituivano il fascino principale della serie.

Un altro giocatore, forte di un'esperienza ventennale con il franchise, non ha esitato a definire questa iterazione come la più deludente mai realizzata.

Il malcontento ha innescato un fenomeno particolare: molti giocatori stanno abbandonando Football Manager 26 per tornare alla precedente edizione del 2024, evidentemente ritenuta superiore sotto ogni aspetto.

Questo esodo di ritorno rappresenta forse il segnale più preoccupante per gli sviluppatori, indicando non solo insoddisfazione ma un vero e proprio rifiuto del nuovo corso intrapreso dalla serie.

Resta da vedere se Sports Interactive riuscirà a invertire la rotta attraverso aggiornamenti e patch correttive.

La sfida per il team di sviluppo sarà quella di bilanciare l'accessibilità per i neofiti con la complessità gestionale che i fan storici della serie considerano irrinunciabile, il tutto mentre cerca di risolvere i problemi tecnici che stanno minando l'esperienza di gioco complessiva.