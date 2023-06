Gli sviluppatori sono davvero «contrari» a Game Pass? Risponde Football Manager

La causa legale in corso tra Microsoft e FTC ha portato anche ad alcuni scontri particolarmente accesi tra Xbox e PlayStation, dato che quest'ultima è chiaramente opposta alla possibile acquisizione di Activision Blizzard.

In particolar modo, uno dei punti più controversi è stato il possibile monopolio legato a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), che andrebbe a rinforzarsi notevolmente con i titoli del gruppo.

Hanno fatto molto rumore nelle scorse ore le dichiarazioni di Jim Ryan, presidente di PlayStation Studios, quando ha affermato che secondo lui «tutti gli editori sono unanimemente contrari a Xbox Game Pass», in quanto distruggerebbe il valore dei giochi.

Ma è davvero così? In un'intervista rilasciata a Eurogamer.net, il capo di Sports Interactive — team che si occupa dello sviluppo della celebre serie Football Manager — ha deciso di rispondere a tono e sottolineare che, in sostanza, Sony non può parlare a nome di tutti:

«Ogni studio avrà opinioni diverse su questo e diversi studi avranno studi differenti, perché giochi diversi funzionano in situazioni diverse. Per noi, [Xbox Game Pass] non è stato nient'altro che positivo su tutte e tre le piattaforme».

Sports Interactive ha colto l'occasione anche per parlare del rapporto con SEGA e di come il publisher abbia corso un grande rischio con loro: proprio per questo motivo, il team di sviluppo non accetterebbe mai «brutti accordi» per il business.

Con risultati che si sono rivelati più che soddisfacenti sia per la stessa Sports Interactive che per SEGA, dato che Xbox Game Pass ha contribuito a far conoscere Football Manager a un pubblico molto più ampio: insomma, stando alle sue dichiarazioni, non è affatto vero che tutti gli editori sono «contrari» al servizio in abbonamento.

Inoltre, proprio SEGA ha recentemente ammesso di essere ormai molto legata a Xbox, come dimostrato dai recenti accordi tra le due compagnie: su Game Pass è ormai possibile scoprire anche altre saghe importanti del publisher giapponese, come Persona e Yakuza. Accordi che non sarebbero certo possibili se fosse «contraria».

Non sembra dunque un caso che Microsoft abbia seriamente preso in considerazione l'idea di acquisire SEGA tra i suoi Xbox Game Studios, prima di cambiare obiettivo e puntare a Bethesda e Activision Blizzard.