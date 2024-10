Foamstars resta un disastro, anche dopo il rilancio free-to-play

Dopo aver perso per strada la maggior parte dei suoi giocatori, Square Enix ha tentato nelle scorse giornate un rilancio in extremis di Foamstars, coloratissimo sparatutto multiplayer disponibile in esclusiva su PlayStation.

Inizialmente disponibile a pagamento — anche se potreste esservene dimenticati, dato che era disponibile al day-one su PS Plus — oggi lo shooter è disponibile interamente gratis per tutti i giocatori PS4 e PS5: in altre parole, non è necessario nemmeno essere abbonati per riuscire a giocarci.

Advertisement

Una mossa che avrebbe dovuto riportare entusiasmo tra chi voleva dargli una chance, ma ad oggi la strategia di Square Enix sembra aver prodotto ben pochi risultati.

Secondo gli ultimi dati di GameInsights riportati su TrueTrophies, in soli due mesi dal lancio iniziale Foamstars aveva già perso il 95% dei suoi utenti, ma il rilancio free-to-play ha riportato soltanto una crescita del 48% rispetto alla precedente settimana.

Considerando però che erano rimasti ben pochi utenti, questa percentuale non significa moltissimo e testimonia che non sono stati in molti a voler dare fiducia a quello che avrebbe dovuto essere il rivale di Splatoon (di cui trovate il terzo capitolo su Amazon, a proposito).

Il rilancio è stato insomma un disastro per Square Enix, che pare non essere riuscita a evitare il flop nemmeno rendendolo gratis per tutti: i giocatori, semplicemente, non sembrano interessati a questo sparatutto saponato.

Ovviamente c'è ancora la possibilità che le cose possano cambiare nelle prossime settimane a suon di aggiornamenti e con eventuali improvvisi entusiasmi della community, ma sembra essere un'impresa decisamente difficile.

Probabilmente non aiuta il fatto che è attualmente disponibile solo su console PlayStation, senza alcuna release multipiattaforma in grado di attirare utenti su dispositivi diversi come PC e Xbox.

Vedremo come il publisher sceglierà di gestire i prossimi aggiornamenti, ma il futuro di Foamstars ad oggi non sembra essere particolarmente roseo.