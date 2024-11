Final Fantasy VII Rebirth si aggiorna per PS5 Pro: ecco cosa cambia

Square Enix ha rilasciato la patch 1.050 per Final Fantasy VII Rebirth, introducendo la "Modalità Versatilità" per i giocatori su PS5 Pro e correggendo alcuni bug minori.

Il Rebirth (che trovate su Amazon) a quanto pare non ha ancora finito di giocare le sue carte.

Questo, anche in virtù del fatto che non passerà poi troppo tempo prima di mettere mano alla Parte 3 della trilogia.

Come riportato anche da Siliconera, l'aggiornamento è ora disponibile per il download.

La nuova Modalità Versatilità consente ai possessori di PS5 Pro di giocare a 60 FPS mantenendo la stessa qualità visiva della Modalità Grafica.

Ciò si traduce in un rendering più ricco durante i combattimenti e le cutscene.

Square Enix aveva annunciato questa patch a fine settembre 2024, pubblicando anche degli screenshot comparativi che mostrano i miglioramenti su campo, in battaglia e nelle scene cinematiche.

La patch 1.050 rappresenta quindi un importante aggiornamento tecnico per il gioco, in particolare per i possessori di PS5 Pro che potranno godere di prestazioni migliorate mantenendo un'elevata qualità grafica.

Square Enix conferma così il suo impegno nel supporto post-lancio di uno dei titoli di punta della saga di Final Fantasy.

Il gioco, sequel di Final Fantasy VII Remake, è uscito a febbraio 2024 riscuotendo un notevole successo sia di critica che commerciale (anche se non riuscendo a raggiungere numeri da capogiro).

A differenza del predecessore, ambientato principalmente a Midgar, questo nuovo capitolo vede il gruppo di protagonisti viaggiare per tutto il Pianeta nel tentativo di fermare la Shinra.

Final Fantasy VII Rebirth è attualmente disponibile in esclusiva per PlayStation 5. L'accordo di esclusività è terminato il 29 maggio 2024, aprendo la possibilità di future versioni su altre piattaforme come PC Windows.

Il gioco in questione ha anche ottenuto un'ottima valutazione nella video recensione del nostro Domenico Musicò.