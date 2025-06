Si torna ancora una volta a chiacchierare prepotentemente di un ritorno di Final Fantasy Tactics: l'indimenticato strategico di Square Enix potrebbe essere tirato a lucido per le nuove generazioni grazie a un'edizione rimasterizzata.

L'esistenza di una rimasterizzazione venne scoperta per la prima volta nell'ormai celebre "Leak Nvidia", quando il pubblico venne a conoscenza di numerosi videogiochi testati utilizzando GeForce, in buona parte poi confermati con annunci ufficiali.

Jason Schreier, noto reporter per Bloomberg, ha anticipato più volte l'esistenza di Final Fantasy Tactics Remaster, confermando che di fatto sarebbe reale e attualmente in sviluppo presso Square Enix.

A seguito dell'annuncio del nuovo State of Play, il giornalista ha alimentato nuovamente le speranze degli appassionati, scrivendo dopo pochi istanti dal reveal questo messaggio criptico (via r/GamingLeaksAndRumors):

«Dico solo che Final Fantasy Tactics è uno dei più grandi giochi mai creati»

I'm just saying, Final Fantasy Tactics is one of the greatest games ever made — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-06-03T17:30:57.471Z

Pochi istanti dopo ha poi corretto un utente sul fatto che il nuovo gioco in sviluppo si tratta di un'edizione rimasterizzata, non di un remake. Nel caso ci fossero ulteriori dubbi di cosa stesse parlando, insomma.

Il tempismo di questi suoi interventi, decisamente sospetto, fa immaginare che Final Fantasy Tactics Remaster potrebbe essere uno degli annunci dell'evento State of Play di stasera, anche se ovviamente non posso fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, come di consueto.

Se le indiscrezioni fossero confermate, sarebbe sicuramente un ottimo recupero in attesa dell'ultimo capitolo della trilogia FF7 Remake (trovate Rebirth su Amazon): Final Fantasy Tactics è effettivamente uno strategico che vale ancora la pena di riscoprire e uno dei più influenti per il genere.

Vi terremo informati con eventuali aggiornamenti del caso, incrociando le dita che un suo annuncio per l'evento di stasera sia davvero possibile.

Ricordiamo che questo non è stato l'unico gioco oggetto di indiscrezioni per il nuovo evento State of Play: sono emersi infatti dettagli su un presunto nuovo capitolo di God of War, che potrebbe essere molto diverso da come ve lo aspettavate.