Final Fantasy 8 Remake non esiste, ma Kitase ne ha parlato

Questo mese segna il 25imo anniversario di Final Fantasy VIII, ossia il capitolo più controverso dell'era PSOne.

Se Final Fantasy VIII Remastered (lo trovate ) rimaneggiava con il minimo sforzo un piccolo classico, di un vero remake al momento non vi è nemmeno l'ombra.

Come dicevamo, però, gli affezionati del gioco con protagonisti i SeeD del Garden di Balamb sono tantissimi – e alcuni dei suoi temi, come discutemmo in questo articolo, fanno riflettere anche oggi.

Ora, parlando con IGN US, il director di Final Fantasy VIII, Yoshinori Kitase, ha detto che rielaborerebbe il sistema di combattimento del gioco, notando che i giocatori hanno avuto difficoltà con il sistema di Junction, pesante in termini di statistiche.

«Credo che ricorderete che in Final Fantasy VIII avevamo il sistema Junction», ha detto Kitase.

«Il sistema prevedeva che i nemici salissero di livello in base al livello del giocatore. E ovviamente bisognava usare il sistema Junction e la sua personalizzazione per superare la sfida. Credo che per alcuni sia stato un sistema molto difficile da utilizzare. A seconda delle abilità dei giocatori, a volte non riuscivano a trovare il modo migliore per farlo.»

E ancora: «Quindi credo che vorrei tornare a questo punto e rielaborare il sistema di combattimento del gioco e renderlo più equilibrato per quanto riguarda il livello di difficoltà e l'accessibilità per alcuni fan. Quindi penso che sia l'aspetto a cui guarderei di più se dovessi pensare a un remake».

Naturalmente, un remake di Final Fantasy VIII sembra al momento improbabile. «Ho capito che cercare di ricreare ai giorni nostri quel tipo di volume di contenuti che si aveva nei giochi di ruolo di allora non è una cosa da prendere alla leggera», ha continuato Kitase.

«Si tratta di un investimento talmente massiccio di tempo e fatica che dobbiamo pensarci molto bene prima di affrontare un progetto del genere».

Le parole di Kitase rafforzano i suoi recenti commenti su Final Fantasy VI, che secondo le sue stime richiederebbe circa 20 anni per il remake.

