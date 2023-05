FIFA 23 per PS5 a meno di 40 euro! Risparmi il 50%!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui migliori videogiochi per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo la versione PS5 di FIFA 23, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,98€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 40€.

FIFA 23 è inoltre l'unico gioco che consente di disputare tornei iconici come la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League, la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana, la Premier League, la Bundesliga, LaLiga Santander e, per la prima volta, la Barclays FA Women's Super League e la D1 Arkema.

FIFA 23 è stato elogiato per l'introduzione della tecnologia HyperMotion 2, che garantisce un gameplay ancora più realistico e coinvolgente. Altra novità è la funzionalità cross-play, che permette di giocare con utenti di altre piattaforme.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che "FIFA 23 poteva essere semplicemente un mero compitino in attesa del nuovo progetto calcistico di EA, ma sotto diversi aspetti è riuscito a osare quel tanto che basta per confermarsi come un capitolo divertente e che sarà ancora una volta apprezzato da tutti gli appassionati. La scelta di optare per un approccio più arcade e frenetico a 360°, unito a qualche passo indietro sul fronte simulativo in senso stretto, farà storcere il naso a una buona fetta di giocatori, ma la sensazione è che siano i primi segnali in direzione di un futuro pronto a rompere con la tradizione".

