EA ha presentato da poco il Team Of The Season della Liga NOS, i giocatori sono disponibili nei pacchetti e rimarranno fino alle 19:00 del 18 maggio. Ecco titolari e riserve:TitolariGK: Rui Patrício – Sporting CPLB: Miguel Layún – FC PortoCB: Jardel – SL BenficaCB: Paulo Vinicíus – BoavistaRB: Maximiliano Pereira – FC PortoCDM: Danilo Pereira – FC PortoLM: Rafa – BragaCM: Adrien Silva – Sporting CPLW: Diogo Jota – Paços de FerreiraST: Jona – SL BenficaST: Islam Slimani – Sporting CPSostitutiGK: Paweł Kieszeck – EstorilLB: Lucas Lima – AroucaRB: Baiano – BragaCM: Héctor Herrera – FC PortoRM: Pizzi – SL BenficaRM: João Mário – Sporting CPST: Leo Bonatimi – EstorilRiserveGK: Igor Stefanovic – MoreirenseCB: Rúben Semedo – Sporting CPRW: Salvador Agra – NacionalRW: Iuri Medeiros – MoreirenseST: Konstantinos Mitroglou – SL Benfica