Esiste una PS2 rarissima a forma di... automobile

Gli appassionati di videogiochi spesso trovano e mettono in mostra rari pezzi da collezione, tra cui un giocatore che ha condiviso un'incredibile console PlayStation 2 progettata per assomigliare a un'auto di Need for Speed: Most Wanted.

La serie di giochi Need for Speed (che trovate anche su Amazon) è stata un punto fermo della generazione PS2 e questa versione inedita della console è uno dei pezzi da collezione più rari per gli appassionati di racing.

Del resto, PS2 è stata una console a dir poco leggendaria, quindi è normale che i collezionisti non gli abbiano ancora tolto gli occhi di dosso.

Come riportato anche da GameRant, "LTRace" ha condiviso una serie di foto che mostrano una PlayStation 2 unica nel suo genere, a forma di automobile, utilizzata per una convention promozionale di Need for Speed: Most Wanted.

La PS2 a forma di auto, prodotta da Spiritplayers, è stata utilizzata come pezzo da esposizione alla Games Convention di Lipsia in Germania.

È dotata di una piccola chiave per auto che viene utilizzata per accendere la console, con il lettore di dischi situato sotto il cofano dove si troverebbe il motore dell'auto.

Di queste console ne è stata prodotta solo una, il che la rende un oggetto incredibilmente raro e ricercato da molti collezionisti.

I reperti di retrogaming legati a PlayStation 2 vengono spesso condivisi con la comunità di giocatori e collezionisti, anche se lo stato attuale e la posizione di questa PS2 a tema Need for Speed rimangono un mistero.

Con i fan PlayStation che spesso trovano e condividono pezzi unici di storia del gaming, è incredibile come la popolarità e le curiosità legate alla "vecchia" PlayStation 2 continuino a sbucare fuori.

Restando in tema, Sony sarebbe al lavoro su un emulatore PS2 da usare su console PS5, visto che ciò garantirebbe maggiore retrocompatibilità.