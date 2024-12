Epic Store, il gioco gratis di oggi è un frenetico FPS

Il periodo natalizio porta con sé la consueta iniziativa di giochi gratuiti dell’Epic Games Store e, come di consueto, l’attesa è notevole.

Similmente - ma non identicamente - a Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a un prezzo vantaggioso), sarà sufficiente avere un account Epic per scaricare ciò che desiderate, anche durante le festività.

Attualmente, il programma di Epic è pronto a svelare il prossimo titolo gratuito, disponibile da ora e fino alla fine dell’anno, proprio in occasione delle festività natalizie.

Oggi, a partire dalle ore 17, è scaricabile gratuitamente Severed Steel, un FPS single-player che combina azione frenetica e ambienti distruttibili. Come di consueto, avrete 24 ore per aggiungerlo alla vostra libreria, prima che venga sostituito da un altro gioco.

La descrizione ufficiale del titolo - che trovate al link qui allegato - recita:

«Severed Steel è un frenetico sparatutto in prima persona per giocatore singolo con un sistema di acrobazie fluido, ambienti distruttibili realizzati in voxel, una pioggia di proiettili e una protagonista unica con un solo braccio. Sarà un duello tra te, la tua arma e uno stivale rinforzato contro una struttura colma di nemici. Sbaraglia ogni avversario con corse sui muri, tuffi spettacolari, capriole e scivolate.»

Una volta riscattato, il gioco resterà legato permanentemente al vostro account, senza essere subordinato ad abbonamenti come quelli di PS Plus per i giochi mensili.

E non è tutto: da questo momento, i giochi gratuiti verranno distribuiti giornalmente fino alla conclusione dell’anno, con un totale di 16 titoli previsti entro l’arrivo del 2025.

Non verrà rivelato l’elenco completo dei giochi inclusi, ma il fatto che siano offerti gratuitamente una volta al giorno rappresenta già una splendida opportunità per chi non li ha mai provati.

A proposito, potete consultare l’elenco completo di tutti i giochi resi disponibili gratuitamente dall’Epic Games Store dal 2018 ad oggi, nell’ambito della tradizionale promozione settimanale del negozio digitale.