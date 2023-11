Epic Games Store offrirà pure tanti giochi gratis, ma non è redditizio

Nell'ambito del primo giorno del processo che vede Epic Games contro Google, il responsabile dello store PC di Epic ha rivelato che la piattaforma non è ancora redditizia.

Questo, nonostante la compagnia abbia investito molti soldi nella piattaforma per regalare giochi gratuitamente e garantire che alcuni titoli debuttino in esclusiva sulla piattaforma.

Come riporta The Verge, Steve Allison è salito sul banco degli imputati per dichiarare che l'obiettivo dell'Epic Games Store è ancora quello di crescere e che questo significa che lo store non è ancora di fatto redditizio.

Epic Games Store opera infatti con una quota di ricavi diversa rispetto ad altri negozi digitali come Steam, in quanto prende solo il 12% dagli sviluppatori, mentre le altre piattaforme prendono fino al 30% (in base anche alla percentuale che i rivenditori ricavano dalla vendita di prodotti fisici).

Se da un lato questo è senza dubbio un vantaggio per gli sviluppatori che cercano di generare ricavi dalle loro opere, dall'altro è senza dubbio uno sforzo da parte di Epic di lavorare per detenere il 50% della quota di mercato nel settore dei giochi per PC, come ha dichiarato in precedenza.

Il processo tra Epic Games e Google dovrebbe in ogni caso continuare nel corso delle prossime settimane, quindi aspettatevi presto altre informazioni su questo e altri dettagli.

Ricordiamo che la querelle vede Epic accusare il colosso di Mountain View di aver di fatto proposto un monopolio con il Play Store su Android.

