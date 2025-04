Vi ricordate di Enotria? Ora ha anche un'edizione fisica

Ricorderete sicuramente il nome di Enotria: The Last Song, l'ambizioso soulslike ad ambientazione (e produzione) italiana arrivato sul mercato nel corso del 2024.

Sviluppato da Jyamma Games, il titolo cercava di rendere più "luminose" le atmosfere tipiche degli action RPG spietati à la Miyazaki, proponendo uno scenario italiano irto di pericoli ma molto più vivace, mediterraneo ed estivo.

Così, dopo la release in digitale, è ora arrivata anche una edizione fisica riservata agli utenti di PS5 e di Xbox Series X|S.

Cos'è Enotria

La narrazione di Enotria ruota attorno a un concetto profondamente pirandelliano: l'identità e le sue molteplici manifestazioni. Il protagonista è un "Senza Maschera", un essere capace di sfuggire alla maledizione del Canovaccio, una piaga che ha condannato gli abitanti di questo mondo a recitare eternamente lo stesso copione, come attori intrappolati in una rappresentazione senza fine. La metafora teatrale non si limita alla storia ma permea l'intero sistema di gioco.

Il folklore italiano, come avevamo visto nella recensione del nostro Marcello Paolillo, è protagonista indiscusso: le maschere della Commedia dell'Arte come Arlecchino, Pulcinella, Colombina e Pantalone non sono semplici riferimenti culturali, ma personaggi chiave dell'avventura.

Ogni maschera rappresenta un archetipo diverso, con abilità e caratteristiche uniche che il giocatore può acquisire dopo averle sconfitte in duello, ampliando il proprio repertorio di tecniche e strategie.

Com'è l'edizione fisica di Enotria

In edizione fisica, Enotria viene proposto con una standard per PS5 e Xbox Series X|S, oppure una Deluxe per la sola PS5 – che include skin per armi, potenziamenti speciali, la colonna sonora e l'artbook in digitale.

Viene precisato che tutte le versioni retail includono tutte le patch pubblicate nei mesi da Jyamma Games, tra cui l'introduzione di preset che consentono di alternare rapidamente tre configurazioni di equipaggiamento diverse, e i move-set che permettono di utilizzare le tecniche di combattimento di alcuni boss.

È anche incluso il significativo aggiornamento 1.0008, che ha introdotto sostanziali miglioramenti alla qualità dell'esperienza di gioco – come una revisione del combat system, un ripensamento del sistema delle armi e un ribilanciamento delle statistiche per un'esperienza di gioco più bilanciata.

L'edizione fisica è già in vendita, per i giocatori interessati, su rivenditori come GameStop.