FromSoftware è tornata a far parlare di sé, e lo ha fatto con il consueto, elegante tempismo. Durante lo State of Play di martedì, la software house giapponese ha annunciato il primo vero DLC di Elden Ring: Nightreign, intitolato The Forsaken Hollows, in uscita il 4 dicembre 2025. Un’espansione che non solo promette di ampliare l’universo del gioco, ma che, come tradizione per il team di Miyazaki, sembra voler riscrivere ancora una volta le regole del genere.

Il trailer mostrato durante l’evento è stato, come sempre, più evocativo che esplicativo. In poco più di un minuto, FromSoftware ha offerto una manciata di immagini criptiche, lasciando ai fan il compito di ricomporre il puzzle narrativo. Sappiamo che ci sarà una nuova Shifting Earth chiamata The Great Hollow: una voragine colossale che squarcia il cuore di Limveld, punteggiata da torri, templi e cristalli che sembrano emergere da un sogno infranto. L’atmosfera, come sempre, è densa di decadenza, con quella poetica malinconia che è diventata il marchio di fabbrica di ogni produzione From.

Tra le novità più interessanti troviamo due nuovi Nightfarers: The Undertaker, che fonde Forza e Fede come statistiche principali, e The Scholar, un incantatore che si affida a poteri arcani. Due archetipi che arricchiscono ulteriormente il ventaglio di possibilità, aprendo spiragli per build più ibride e strategiche, soprattutto in un titolo che fa della cooperazione e del bilanciamento la propria spina dorsale.

Ma la vera sorpresa arriva con il ritorno di una leggenda: Artorias. Sì, proprio lui, l’eroe tragico di Dark Souls, protagonista dell’indimenticabile Artorias of the Abyss. Una scelta che fa tremare le ginocchia ai veterani e che conferma, semmai ce ne fosse bisogno, la volontà di FromSoftware di intrecciare il proprio multiverso narrativo con sempre maggiore consapevolezza. È difficile dire se si tratti di un cameo, di una variante o di un ritorno canonico, ma il solo nome basta a scatenare un’onda di hype che travolge la community.

Il trailer include anche un riferimento alla “aftermath of the Long Night”, lasciando intendere che gli eventi di questo DLC si collocheranno dopo la sconfitta dei Nightlords. Un indizio che potrebbe ridefinire la cronologia interna di Nightreign, suggerendo una continuità tematica più che temporale. Ma, come sempre con FromSoftware, la chiarezza non è il punto: il mistero lo è. E i giocatori lo sanno bene — saranno i video di lore post-lancio, le teorie e le dissezioni della community a dare un senso a tutto questo.

The Forsaken Hollows arriverà a un prezzo di 15 dollari per chi non possiede le edizioni Collector’s o Deluxe, e segna la fine di un silenzio lungo mesi. Dopo il lancio di Nightreign a maggio, FromSoftware aveva alternato patch di bilanciamento e modalità aggiuntive — come l’estenuante Deep of Night — ma senza mai proporre nuovi contenuti significativi. I fan iniziavano a perdere la pazienza, stanchi di affrontare gli stessi boss in loop. Con questo annuncio, lo studio ha voluto rassicurare tutti: l’universo di Nightreign è vivo, e non ha ancora esaurito la sua oscurità.

Eppure, con The Forsaken Hollows, sembra esserci un cambio di passo. L’aggiunta di nuovi personaggi, nuove mappe e boss di caratura leggendaria lascia intendere che questo DLC non sarà un semplice aggiornamento, ma una vera espansione narrativa e ludica. Il ritorno di Artorias, poi, ha il sapore della chiusura del cerchio: come se Miyazaki volesse ricordarci che ogni leggenda, prima o poi, ritorna dall’abisso.