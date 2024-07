Elden Ring ha "battuto" House of the Dragon per un dettaglio

In Game of Thrones, noto da noi anche come Il Trono di Spade, le dimensioni dei draghi sono importanti, e a quanto pare la cosa è andata a toccare anche Elden Ring.

In un altro universo scritto da George R.R. Martin,infatti, le dimensioni dei draghi potrebbero essere un problema. I draghi più grandi di Elden Ring (che trovate su Amazon) sono morti, dopotutto.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha recentemente aumentato le dimensioni dei draghi a un livello assurdo, come riportato anche da Polygon, e la cosa ha fatto scatenare paragoni proprio con la serie prequel de Il Trono di Spade, ossia House of the Dragon.

Un nuovo drago senza nome (e morto) trovato a ovest della regione Finger Ruins of Rhia del DLC è ora il drago più grande mai apparso in un gioco FromSoftware, secondo un nuovo video di tale "Zullie the Witch".

Questo drago senza nome è così grande che fa parte del paesaggio; il suo corpo è infatti letteralmente "disegnato" sulla mappa di Shadow of the Erdtree.

Il precedente detentore del record di dimensioni del drago era il grande drago antico Gransax, il cui corpo riposa a Leyndell, nella Capitale Reale.

Secondo i calcoli di Zullie, Gransax misura 328 metri dalla testa alla coda, quasi il doppio dell'enorme Dio Drago di Demon's Souls, che comunque non detiene il primato.

Ma il drago senza nome che riposa in Elden Ring misura ben 392 metri di lunghezza - più di 2,5 volte le dimensioni di Vhagar de Il Trono di Spade (detta la "Regina di tutti i Draghi"), lunga 150 metri.

Il drago morto senza nome di Shadow of the Erdtree è quindi di fatto il "drago di punta", battendo anche le creature di Game of Thrones e House of the Dragon.

Restando in tema, avete letto che qualcuno aveva previsto il boss finale di Shadow of the Erdtree mesi fa?