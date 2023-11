Eiji Aonuma come Link: il producer sarà nominato "cavaliere"

Eiji Aonuma è la persona a cui dobbiamo, insieme al creatore Shigeru Miyamoto, la saga di The Legend of Zelda a partire da Ocarina of Time, di cui è stato produttore negli anni.

Con l'uscita del monumentale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che trovate ancora su Amazon anche in edizione da collezione, Aonuma si è ritrovato di fronte ad una bella annata per il franchise di cui è curatore.

Annata che si conclude anche con un premio decisamente importante, perché Eiji Aonuma è stato scelto dal Ministro della Cultura francese Rima Abdul-Malak ha deciso di inserire Aonuma all'interno dell'ordine dei Cavalieri delle Arti e delle Lettere.

L'Ordine delle Arti e delle Lettere è un merito onoraria francese che, gestito dal Ministero della Cultura, premia «le persone che si sono distinte per la loro creazione in campo artistico o letterario o dal contributo che hanno dato all'influenza delle arti e delle lettere in Francia e nel mondo».

Come riporta il giornale Le Figaro, il producer si unisce a personaggi del calibro di Shigeru Miyamoto, Michel Ancel e Peter Molyneux che hanno già ricevuto questo importante riconoscimento.

Altre personalità del mondo del gaming hanno ricevuto il titolo di cavaliere dell'Ordine, negli anni, tra cui Julie Chalmette, direttrice generale di Bethesda France, così come Audrey Leprince, cofondatrice dello studio The Game Bakers e Rebecka Coutaz, vicepresidente dello studio svedese DICE.

Aonuma è stato scelto come nuovo nominato durante la Paris Games Week 2023, mentre la data in cui verrà data effettivamente la nomina al producer nipponico non è stata ancora designata.

Un grande riconoscimento per Nintendo, la saga di The Legend of Zelda ed Eiji Aonuma ovviamente, che in questo modo viene ulteriormente riconosciuto come una figura molto importante nel mondo videoludico.

Chissà che non possa arrivare anche un tanto vociferato film sul titolo Nintendo, mentre la saga potrebbe tornare addirittura entro la fine dell'anno.