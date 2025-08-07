KONAMI ha ufficializzato oggi il rinnovo della partnership con l’Arsenal, prolungando un rapporto già consolidato che dura da ben otto anni. Il club londinese continuerà così a essere uno dei volti principali di eFootball, il popolare simulatore calcistico free-to-play firmato dalla casa giapponese.

L’annuncio è stato accompagnato dalla conferma che KONAMI manterrà il titolo di Official Football Video Gaming Partner dei Gunners, assicurandosi l'accesso a numerosi diritti commerciali.

Tra questi rientrano l'utilizzo delle immagini ufficiali, la presenza delle divise autentiche e dell'Emirates Stadium all’interno del gioco, oltre alla possibilità di sfruttare i calciatori per campagne promozionali e contenuti esclusivi.

Per celebrare l’estensione dell’accordo, i giocatori di eFootball potranno riscattare gratuitamente, dal 7 al 13 agosto, un Avatar personalizzato e una carta Highlight dedicata al capitano dell’Arsenal, Martin Ødegaard, che diventa anche nuovo ambasciatore ufficiale del club per KONAMI.

Il rinnovo rafforza ulteriormente la presenza dell’Arsenal all’interno dell’universo del gioco, dove la squadra inglese ha già ricoperto un ruolo centrale fin dal lancio del eFootball Championship nel 2022. I fan hanno potuto vivere eventi in-game e attività esclusive nel mondo reale, tra cui attivazioni all’interno dell’Emirates Stadium e contenuti dedicati.

Shinji Namekawa, presidente europeo di Konami Digital Entertainment B.V., ha commentato così la notizia:

«Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con un club così iconico. L’Arsenal rappresenta l’eccellenza dentro e fuori dal campo, e questa collaborazione riflette il nostro impegno per migliorare costantemente eFootball».

Anche Juliet Slot, Chief Commercial Officer dell’Arsenal, ha espresso entusiasmo per la rinnovata alleanza:

«Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership con KONAMI. Il rinnovo testimonia i nostri valori condivisi di innovazione e progresso, e siamo felici che l’Arsenal resti parte integrante dell’esperienza di gioco».

Con questa estensione, eFootball si conferma come una piattaforma in continua evoluzione, pronta a offrire ai tifosi un’esperienza calcistica sempre più autentica e coinvolgente.