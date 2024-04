Ecco quando sapremo di più del nuovo gioco degli autori di Persona

Con una nota ufficiale, ATLUS ha annunciato oggi un imminente appuntamento in cui saranno rivelati nuovi dettagli per Metaphor: ReFantazio.

L'evento si terrà il 23 aprile alle 00.00 CET (il fuso orario attualmente in vigore in Italia) e sarà trasmesso in diretta su Steam e sul canale YouTube ufficiale di ATLUS West.

Sono stati promessi filmati inediti direttamente dal gioco, con il commento del director Katsura Hashino, a capo del team di sviluppo Studio Zero. Inoltre, saranno ovviamente disponibili i sottotitoli in inglese.

L'appuntamento con l'uscita di Metaphor: ReFantazio era già stato fissato per il prossimo autunno, con il gioco di ruolo firmato dagli autori della saga Persona che esordirà su PC (Steam e store Windows), PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Vedremo se in questa diretta scopriremo la data precisa.