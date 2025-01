EA Sports FC 25 sta regalando Zidane 90 OVR a tutti

Buone notizie per i giocatori di EA Sports FC 25 che sperano di migliorare la loro squadra FUT: in occasione dell'arrivo delle squadre TOTY, infatti, EA Sports ha annunciato che offrirà gratis un regalo niente male a tutte le persone che si collegheranno in una (ampia) finestra temporale: una versione ICON del 2022 di Zinedine Zidane, che ha un valore complessivo di 90 e che può arrivare anche a 94.

Come leggiamo nell'annuncio diffuso da Electronic Arts:

Per celebrare l'arrivo delle squadre TOTY, EA SPORTS FC ha in serbo un regalo esclusivo per chi giocherà a FC 25 tra il 17 gennaio 2025 (ore 19:00) e il 14 febbraio 2025. Accedendo al gioco in questo periodo, riceverete un oggetto Zinedine Zidane TOTY 2002 ICON da 90 OVR non scambiabile. Un omaggio a quell'anno magico in cui Zizou ha conquistato la Champions League al suo debutto come Galáctico del Real Madrid. I membri qualificati dell'FC 25 Club riceveranno inoltre un'esclusiva Evoluzione che consentirà loro di potenziare l'oggetto fino a raggiungere una valutazione complessiva di 94.

L'idea di questa carta è quella di celebrare l'impresa di Zidane nella finale di Champions League del 2002, quando Zizou mise a segno un clamoroso tiro al volo di sinistro su assist di Roberto Carlos, regalando agli appassionati di calcio uno dei più iconici momenti di spettacolarità di questo sport.

«Un gesto che racchiude l'essenza del suo talento e la sua legacy, la grazia e il controllo, ineguagliabili sul campo, con cui ha guidato la sua squadra alla vittoria», scrive EA.

Se, insomma, speravate in un upgrade importante per la vostra squadra, indubbiamente Zizou ICON potrebbe darvi una grossa mano. Ma ricordate: non è scambiabile, quindi non pensate di farci un capitale provando a venderlo, in futuro, a chi magari non avrà fato login entro le date indicate.

EA Sports FC 25 è disponibile su PC e su tutte le console. Potete trovarlo su Amazon e, proprio nei giorni scorsi, ha accolto importanti novità di gameplay, che cercano di migliorare la resa di diversi reparti.