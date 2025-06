La stagione 2024/25 si è ormai conclusa definitivamente per gli amanti del pallone, ma grazie a Xbox Game Pass potrete rivivere i migliori momenti con le vostre squadre preferite senza dover spendere un centesimo in più.

Il servizio in abbonamento sta infatti per aggiungere EA Sports FC 25 al suo catalogo: a partire da oggi 12 giugno 2025 verrà infatti integrato nella selezione di EA Play, venendo poi di conseguenza reso disponibile anche nel servizio della casa di Redmond.

Come tutti i giochi proposti tramite EA Play, potrete accedere a EA Sports FC 25 solo tramite un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) oppure PC Game Pass, qualora preferiate giocare solo su computer.

Con l'abbonamento Ultimate avrete inoltre la possibilità di avviare il gioco via streaming, così da poterlo avviare fin da subito, senza download e su tutti i vostri dispositivi preferiti.

Nel momento in cui scrivo questo articolo EA Sports FC 25 non è stato ancora aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass: tuttavia potrete iniziare ad ingannare l'attesa tramite la prova gratuita di EA Play, qualora non ne abbiate già usufruito.

Tecnicamente parlando, potete infatti iniziare a giocarlo già da adesso per un periodo di tempo limitato, in attesa che venga effettivamente aggiunta l'edizione completa nel corso del pomeriggio odierno.

EA Sports ha già iniziato a preparare il terreno per FC 26, svelando negli scorsi giorni l'aggiornamento "Season Finale" per FC 25: potrete dunque assicurarvi di poter provare la migliore versione disponibile del simulatore calcistico, in vista dell'inizio della prossima stagione.

Vi ricordo che EA Sports FC 25 non sarà l'ultimo omaggio della settimana per gli utenti Xbox Game Pass: da domani sarà infatti disponibile l'intrigante The Alters, direttamente dal giorno di uscita.

Nelle scorse giornate abbiamo inoltre assistito a tanti annunci dall'Xbox Games Showcase 2025: vediamo tutti i giochi confermati in arrivo su Game Pass.